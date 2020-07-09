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09 липня 2020, четвер, 21:42 13
Судова влада 2020-07-09T23:45:02+03:00
Українські Новини
Главі Фонду держмайна пропонували 800 тисяч доларів хабара за кадрові призначення

Главі Фонду держмайна пропонували 800 тисяч доларів хабара за кадрові призначення

Кира Молчанова
НАБУ, Корупція, Хабар, ФДМ
Хабар. Фото: пресслужба НАБУ
Хабар. Фото: пресслужба НАБУ

Голові Фонду державного майна України намагалися вручити 800 тисяч доларів за призначення керівниками підприємств "потрібних людей" після того, як НАБУ затримало двох чиновників, які намагалися дати 5 млн доларів хабара Назару Холодницькому і Артему Ситнику.

Про це повідомили на офіційній сторінці Національного антикорупційного бюро України.

"Щойно детективи НАБУ під процесуальним керівництвом Спеціальної антикорупційної прокуратури викрили "на гарячому" чоловіка, який намагався за 800 тисяч доларів підкупити главу Фонду держмайна", – йдеться в повідомленні.

У повідомленні йдеться, що гроші чиновнику пропонували за те, щоб він "призначив на посади глав двох державних підприємств наперед визначених осіб, а також продовжив дію договору, укладеного між одним з цих підприємств та комерційної компанії".

Однак після спроби підкупу і передачі першого "траншу" в 200 тисяч доларів, зловмисників затримали.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів призначив 41-річного депутата Київської міської ради Леоніда Антоненка на посаду першого заступника голови Фонду державного майна, який з вересня 2019 року очолює Дмитро Сенниченко.

Конституційний Суд розпочав розгляд подання 51 депутата Верховної Ради, які просять КС визнати неконституційним призначення Ситника директором Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

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