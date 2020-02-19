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19 лютого 2020, середа, 14:34 8
Політика 2020-02-19T15:15:04+02:00
Українські Новини
Кабмін призначив першим заступником голови Фонду держмайна Антоненко

Кабмін призначив першим заступником голови Фонду держмайна Антоненко

Кира Молчанова
Фонд державного майна, Призначення на посаду, Леонид Антоненко
Леонід Антоненко. Фото: https://facebook.com/leonid.antonenko
Леонід Антоненко. Фото: https://facebook.com/leonid.antonenko

Кабінет Міністрів призначив 41-річного депутата Київської міської ради Леоніда Антоненко на посаду першого заступника голови Фонду державного майна, який з вересня 2019 року очолює Дмитро Сенниченко.

Про це на своєму каналі в месенджері Telegram повідомив Олексій Гончаренко, передають Українські Новини.

Антоненко — депутат Київської міської ради 8-го скликання від партії "Самопоміч", з 1-го грудня 2015 року — голова комісії з питань власності Київради.

Народився 9 грудня 1978 року, юрист, працював у таких юркомпаниях як Шевченко, Дідковський і партнери (зараз "Астерс"), Саєнко, Харенко.

З січня 2015 по вересень 2015 року — директор департаменту реєстраційних питань та ліцензування Національного банку України.

Як повідомляли Українські Новини, Фонд державного майна відключив електронні майданчики, надають послуги щодо внесення інформації про оцінку нерухомості в єдину базу даних звітів про оцінку нерухомості.

Фонд державного майна готує до продажу три українських морських торговельних порти — "Усть-Дунайськ", "Скадовськ" і "Білгород-Дністровський".

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