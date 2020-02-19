Кабмін призначив першим заступником голови Фонду держмайна Антоненко

Кабінет Міністрів призначив 41-річного депутата Київської міської ради Леоніда Антоненко на посаду першого заступника голови Фонду державного майна, який з вересня 2019 року очолює Дмитро Сенниченко.

Про це на своєму каналі в месенджері Telegram повідомив Олексій Гончаренко, передають Українські Новини.

Антоненко — депутат Київської міської ради 8-го скликання від партії "Самопоміч", з 1-го грудня 2015 року — голова комісії з питань власності Київради.

Народився 9 грудня 1978 року, юрист, працював у таких юркомпаниях як Шевченко, Дідковський і партнери (зараз "Астерс"), Саєнко, Харенко.

З січня 2015 по вересень 2015 року — директор департаменту реєстраційних питань та ліцензування Національного банку України.

Як повідомляли Українські Новини, Фонд державного майна відключив електронні майданчики, надають послуги щодо внесення інформації про оцінку нерухомості в єдину базу даних звітів про оцінку нерухомості.

Фонд державного майна готує до продажу три українських морських торговельних порти — "Усть-Дунайськ", "Скадовськ" і "Білгород-Дністровський".