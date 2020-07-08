Великобританія передала Держприкордонслужбі 10 квадрокоптерів на 1,2 млн гривень

Великобританія передала Державній прикордонній службі 10 квадрокоптеров загальною вартістю понад 1,2 млн гривень. Про це йдеться в повідомленні пресслужби відомства, передають Українські Новини. "Десять нових квадрокоптер DJI MAVIC різних модифікацій, загальною вартістю понад 1,2 млн гривень, відправляються на охорону українського державного кордону", - сказано в ньому. Наголошується, що сучасна техніка, яка дозволяє вдень і вночі ефективно моніторити кордон з повітря, отримана в рамках двостороннього співробітництва між Адміністрацією Держприкордонслужби та Посольством Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії в Україні. Британська сторона також забезпечить навчання персоналу Держприкордонслужби щодо ефективного використання отриманої техніки. Зазначено, що безпілотники можуть вести запис у форматі 4К з висоти до 6 кілометрів. Все, що "бачить" дрон, оператор бачить на контрольному моніторі. "Нові дрони відправляються на ділянку Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України. Там прикордонники - оператори безпілотників - будуть вчитися експлуатувати сучасну техніку і надалі контролювати з повітря ту чи іншу ділянку держкордону", - йдеться в повідомленні. Як повідомляли Українські Новини, Словаччина передала для потреб пункту пропуску "Станиця Луганська" (Луганська область) 3 автомобілі Mercedes Benz Sprinter швидкої допомоги в якості гуманітарної допомоги. Також катери Island, які США передали Україні, увійшли до складу ВМС.