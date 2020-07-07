В Англії знову закривають паби через коронавірус у клієнтів

Великобританія знову почали масово закривати паби і ресторани, які нещодавано відкрила після послаблення карантину, через виявлення коронавірусу у деяких клієнтів. Про це повідомляє ВВС. Зазначається, що як мінімум трьом пабам, тільки відновивши роботу, довелося тимчасово закритися після того, як у їхніх недавніх клієнтів підтвердили коронавірус. Одного із закладів клієнт особисто зателефонував і попередив, що у нього виявили COVID-19. Ще в одному закладі коронавірус підтвердили серед контактів сім'ї одного із співробітників. Працівники тепер чекають на результати тесту і намагаються попередити про ризик зараження своїх клієнтів. Приміщення установ продезінфікувати. Згідно з "посткарантинними правилами", пабам рекомендують записувати час перебування своїх клієнтів і їх контакти і зберігати цю інформацію протягом 21 дня - на випадок, якщо потім треба буде попередити їх про ризик зараження. Як повідомляли Українські Новини, Чорногорія знову повертає карантин після оголошення про закінчення епідемії коронавірусу. Тич часом, українським туристам відкрили в'їзд в 23 країни: повний перелік.