В Англії знову закривають паби через коронавірус у клієнтів

Великобританія знову почали масово закривати паби і ресторани, які нещодавано відкрила після послаблення карантину, через виявлення коронавірусу у деяких клієнтів. Про це повідомляє ВВС.

Зазначається, що як мінімум трьом пабам, тільки відновивши роботу, довелося тимчасово закритися після того, як у їхніх недавніх клієнтів підтвердили коронавірус.

Одного із закладів клієнт особисто зателефонував і попередив, що у нього виявили COVID-19.

Ще в одному закладі коронавірус підтвердили серед контактів сім'ї одного із співробітників.

Працівники тепер чекають на результати тесту і намагаються попередити про ризик зараження своїх клієнтів. Приміщення установ продезінфікувати.

Згідно з "посткарантинними правилами", пабам рекомендують записувати час перебування своїх клієнтів і їх контакти і зберігати цю інформацію протягом 21 дня - на випадок, якщо потім треба буде попередити їх про ризик зараження.

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