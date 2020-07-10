ПФУ за день направив на фінансування пенсій 2,7 млрд гривень

Пенсійний фонд України у четвер, 9 липня, направив на фінансування пенсій ще 2,7 мільярда гривень, в той час, як пенсії в Україні знову підвищать. Всього з початку місяця профінансовано пенсій на суму 14,8 мільярда гривень.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Пенсійного фонду України в соціальній мережі Facebook.

"9 липня 2020 Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, продовжує фінансування пенсій липня. На пенсійні виплати спрямовано 2,7 мільярда гривень", - йдеться в повідомленні.

З початку місяця профінансовано пенсій на суму 14,8 мільярда гривень. Виплата пенсій буде проведена у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку.

Виплата пенсій у липні 2020. Інфографіка: Пенсійний фонд України

Як повідомляли Українські Новини, в Україні запустили автоматичне призначення пенсії. Пенсія призначається автоматично при досягненні пенсійного віку.

Крім того, українці з 4 липня отримають підвищені пенсії. Для непрацюючих пенсіонерів зросте розмір мінімальної пенсії за віком, доплати за понаднормовий стаж.