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10 липня 2020, пʼятниця, 06:15 5
Економіка 2020-07-10T06:45:01+03:00
Українські Новини
ПФУ за день направив на фінансування пенсій 2,7 млрд гривень

ПФУ за день направив на фінансування пенсій 2,7 млрд гривень

Валерия Драгомирова
ПФУ, пенсія, фінансування пенсій
Пенсія
Пенсія

Пенсійний фонд України у четвер, 9 липня, направив на фінансування пенсій ще 2,7 мільярда гривень, в той час, як пенсії в Україні знову підвищать. Всього з початку місяця профінансовано пенсій на суму 14,8 мільярда гривень.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Пенсійного фонду України в соціальній мережі Facebook.

"9 липня 2020 Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, продовжує фінансування пенсій липня. На пенсійні виплати спрямовано 2,7 мільярда гривень", - йдеться в повідомленні.

З початку місяця профінансовано пенсій на суму 14,8 мільярда гривень. Виплата пенсій буде проведена у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку.

Виплата пенсій. Інфографіка: Пенсійний фондВиплата пенсій у липні 2020. Інфографіка: Пенсійний фонд України 

Як повідомляли Українські Новини, в Україні запустили автоматичне призначення пенсії. Пенсія призначається автоматично при досягненні пенсійного віку.

Крім того, українці з 4 липня отримають підвищені пенсії. Для непрацюючих пенсіонерів зросте розмір мінімальної пенсії за віком, доплати за понаднормовий стаж.

 

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