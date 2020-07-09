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09 липня 2020, четвер, 18:00 10
Суспільство 2020-07-09T19:00:02+03:00
Українські Новини
Держстат оприлюднив статистику смертності в Україні за чотири місяці

Держстат оприлюднив статистику смертності в Україні за чотири місяці

Надежда Комендантова
коронавірус в Україні, Смертність в Україні, смертність від коронавірусу
Лікарня. Фото: Інформатор
Лікарня. Фото: Інформатор

Середній показник летальності від коронавірусу в Україні становить менше ніж 3%, в січні-квітні в Україні померли 195 287 осіб, у тому числі від захворювання коронавірусною інфекцією COVID-19 252 людини.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби статистики, передають Українські Новини.

В тому числі у 242 людей вірус був ідентифікований, а у 10 – ні.

За цей же час від хвороби органів дихання померло 4 345 осіб (у тому числі від грипу і пневмонії – 2 358).

Найбільше людей померли від хвороб системи кровообігу – 133 560 осіб (з них 92 141 від ішемічної хвороби серця).

Від утворення пухлин померли 26 107 осіб (з них від злоякісних – 25 877).

Від зовнішніх причин померло 9 252 особи (з них від навмисного самоушкодження – 1 860, від транспортних нещасних випадків – 1 116, від отруєння алкоголем - 872, в результаті нападу з метою вбивства і нанесення ушкоджень - 485).

Від хвороб органів травлення померли 7 810 осіб (з них алкогольної хвороби печінки – 627).

Від некласифікованих в інших рубриках симптомів, ознак і відхилень від норми, виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях померли 6 674 осіб.

Від інфекційних та паразитарних хвороб - 2 659 осіб (від туберкульозу - 1 168, від вірусу імунодефіциту (ВІЛ) - 1 124).

Від хвороб нервової системи – 1 519 осіб.

Наголошується, що інформація Держстату дана без урахування тимчасово окупованого Криму та окупованих територій Донецької і Луганської областей.

Як повідомляли Українські Новини, за даними Держстату, в січні-березні в Україні померли 149 064 осіб, у тому числі від коронавірусної інфекції 9 осіб.

Раніше Держстат засекретив причини смерті людей на карантині.

Тим часом, Міністерство охорони здоров'я не має інформації про кількість смертей від пневмонії в епідеміологічному сезоні 2019/2020.

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