підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
09 липня 2020, четвер, 19:45 9
Верховна Рада і партії 2020-07-09T22:15:02+03:00
Українські Новини
"Слуги народу" хочуть ввести страхування пацієнтів від недбалості лікаря

"Слуги народу" хочуть ввести страхування пацієнтів від недбалості лікаря

Надежда Комендантова
страхування, лікарська халатність, Медичне обслуговування
Страховки. Фото: dm-tour.com.ua
Страховки. Фото: dm-tour.com.ua

12 депутатів пропонують Верховній Раді ввести обов'язкове страхування цивільноправової відповідальності представників медичних професій, після того, як в Україні запровадили страхування медиків, які працюють з COVID-19. 

Відповідний законопроєкт № 2445-д був зареєстрований в парламенті 3 липня, передають Українські Новини.

Відповідне пропозиції міститься в перехідних положеннях документа.

Згідно з документом, пропонується розширити перелік обов'язкових видів страхування страхуванням цивільноправової відповідальності представників медичних професій.

Серед ініціаторів законопроєкту - депутати Ради від фракції "Слуга народу" Михайло Радуцький, Оксана Дмитрієва, Сергій Кузьміних, член депутатської групи "Партія "За майбутнє" Ярослав Дубневич, позафракційний депутат Олесь Довгий.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві оголосили підозру лікареві, у якого від ліпосакції померла пацієнтка.

У 2017 прокуратура повідомила стоматолога в Київській області про підозру у неналежному виконанні професійних обов'язків, тому що вона при видаленні зуба зламала пацієнту щелепу.

Тим часом, українцям для подорожі в Туреччину з 1 липня необхідно оформити страховку на випадок захворювання на коронавірусну інфекцію (COVID-19).

Більше новин про: страхування лікарська халатність Медичне обслуговування

Пожежу в Луганській області локалізували
"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на "Подільський експрес"
Новини
З понеділка Британія ще більше послаблює карантин 21:58
Зеленський переїхав жити на держдачу в Конча-Заспу, яку відремонтували за держрахунок, - розслідування 21:53
Німеччина відмовилася прийняти участь у міністерській зустрічі G7 через Трампа, – ЗМІ 21:35
У Бойка вимагають вигнати Рєзнікова з Тристоронньої контактної групи за відмову від Мінських угод 21:17
Сербські ЗМІ звинуватили Україну в причетності до протестів у Белграді 21:04
більше новин
У столичному регіоні накопичилась велика кількість проблем у спортивній сфері, - політолог Микола Спірідонов 15:10
Поліція не пустила добровольців Нацкорпусу до охопленого вогнем села на Луганщині 19:07
Печерський суд мав право приймати рішення про закриття справи по VAB банку Бахматюка, - нардепи 16:55
Дубінський розкрив скандальні подробиці ДТП за участю голови податкової Любченком 20:43
Нардеп Шахов впевнений, що ліс на Луганщині підпалили спеціально 15:59
більше новин
Завдяки Зеленському врятували українського виробника шпалер, – голова Чернігівської ОДА Прокопенко 19:53
Печерський суд мав право приймати рішення про закриття справи по VAB банку Бахматюка, - нардепи 16:55
Захворюваність на коронавірус стрімко збільшується другий день поспіль 09:53
Смертність від коронавірусу падає, а захворюваність зростає — 810 інфікованих за добу 09:22
Зеленський нагородив українських артистів. Фото: прес-служба Президента
Зеленський нагородив Тіну Кароль, Потапа та Ірину Білик до Дня Конституції за внесок у розвиток держави 10:45
більше новин
У Київській області зменшується кількість нових випадків COVID-19. В якому районі хворіють найбільше
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok