"Слуги народу" хочуть ввести страхування пацієнтів від недбалості лікаря

12 депутатів пропонують Верховній Раді ввести обов'язкове страхування цивільноправової відповідальності представників медичних професій, після того, як в Україні запровадили страхування медиків, які працюють з COVID-19.

Відповідний законопроєкт № 2445-д був зареєстрований в парламенті 3 липня, передають Українські Новини.

Відповідне пропозиції міститься в перехідних положеннях документа.

Згідно з документом, пропонується розширити перелік обов'язкових видів страхування страхуванням цивільноправової відповідальності представників медичних професій.

Серед ініціаторів законопроєкту - депутати Ради від фракції "Слуга народу" Михайло Радуцький, Оксана Дмитрієва, Сергій Кузьміних, член депутатської групи "Партія "За майбутнє" Ярослав Дубневич, позафракційний депутат Олесь Довгий.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві оголосили підозру лікареві, у якого від ліпосакції померла пацієнтка.

У 2017 прокуратура повідомила стоматолога в Київській області про підозру у неналежному виконанні професійних обов'язків, тому що вона при видаленні зуба зламала пацієнту щелепу.

Тим часом, українцям для подорожі в Туреччину з 1 липня необхідно оформити страховку на випадок захворювання на коронавірусну інфекцію (COVID-19).