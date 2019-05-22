Після ліпосакції в клініці Києва померла пацієнтка

Прокуратура Києва повідомила про підозру хірурга приватної клініки косметичної хірургії, через недбалість якого померла пацієнтка. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Наголошується, що смертельна операція була проведена в клініці, розташованій в Печерському районі столиці в лютому 2017 року. Весь цей час проводилися необхідні судово-медичні експертизи.

"Комісійна експертиза підтвердила, що між оперативним втручанням і смертю 42-річної пацієнтки є причинно-наслідковий зв'язок і є дефект в наданні медичної допомоги в післяопераційному періоді," - йдеться в повідомленні.

Хірурга інкримінується стаття "неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки для хворого" КК України.

Як повідомляли Українські Новини, 2017 прокуратура повідомила стоматолога в Київській області про підозру у неналежному виконанні професійних обов'язків з-за того, що вона при видаленні зуба зламала пацієнту щелепу. У Києві на прийомі у стоматолога померла жінка.