Повістки в армію отримали юнаки 18-19 років. У Міноборони пояснили, як так вийшло

У той час, як тривають реформи ЗСУ, Міністерство оборони пояснює випадки вручення 18-19-річним юнакам повісток про призов в армію їх нерозумінням ситуації з військкоматами.

Про це Українським Новинам повідомили в Міноборони.

За даними відомства, 18-ти та 19-ти річні не призиваються в армію без їх згоди.

Тобто, якщо вони виявили бажання служити в армії, то повинні подати відповідну заяву, оскільки примусово їх ніхто не закликає.

Все відбувається в добровільному порядку.

При цьому в Міноборони зазначають, що є випадки, коли трапляється непорозуміння з військоматами при врученні повісток таким віковим категоріям громадян.

"Це викликано або страхом через відвідування військкомату або тим, що вони просто не зареєстровані у військкоматі", - зазначили у відомстві.

Скільки таких випадків, в Міноборони не повідомили.

Разом з тим, у відомстві додали, що є роз'яснення Генерального штабу про призов громадян в армію 18-ти і 20-ти років, а також студентів з 20-ти років.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство освіти і науки домовився з Генеральним штабом Збройних сил про відстрочку весняного призову для випускників коледжів і університетів.

Раніше Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству оборони і Міністерству освіти і науки врегулювати заклик випускників шкіл на строкову військову службу.