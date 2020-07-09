У МОЗ пояснили, чи потрібна маска під час заняття спортом

Під час занять спортом не рекомендується використовувати маску для обличчя, буде важче дихати.

В Одесі працівників пляжу зобов'язали носити маски.

Про це йдеться в повідомленні МОЗ з посиланням на Всесвітню організацію охорони здоров'я в Telegram.

Наголошується, що активний спосіб життя і спорт допомагають залишатися здоровими і протистояти вірусам.

"Використовувати маску при заняттях спортом не рекомендується, оскільки вона може заважати комфортному диханню. Через потовиділення маска буде намокати, а це не тільки ускладнить дихання, але і буде сприяти розмноженню мікроорганізмів", – йдеться в повідомленні.

При цьому фахівці рекомендували при виконанні фізичних вправ дотримуватися дистанції не менше одного метра, щоб уникнути ризику зараження COVID-19.

Потрібно носити маску при занятті спортом. Інфографіка: Моз

Як повідомляли Українські Новини, у великих аптечних мережах Києва є в наявності медичні маски по 5-20 гривень за штуку. Тим часом Кабінет Міністрів має намір ініціювати підвищення штрафів за неношение маски в приміщеннях і в громадському транспорті.