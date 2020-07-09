підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
09 липня 2020, четвер, 17:53 10
Суспільство 2020-07-09T19:00:02+03:00
Українські Новини
У МОЗ пояснили, чи потрібна маска під час заняття спортом

У МОЗ пояснили, чи потрібна маска під час заняття спортом

Валерия Драгомирова
Маски, коронавірус в Україні, Пандемія коронавірусу
Маски. Фото. Pixabay
Маски. Фото. Pixabay

Під час занять спортом не рекомендується використовувати маску для обличчя, буде важче дихати.

В Одесі працівників пляжу зобов'язали носити маски.

Про це йдеться в повідомленні МОЗ з посиланням на Всесвітню організацію охорони здоров'я в Telegram.

Наголошується, що активний спосіб життя і спорт допомагають залишатися здоровими і протистояти вірусам.

"Використовувати маску при заняттях спортом не рекомендується, оскільки вона може заважати комфортному диханню. Через потовиділення маска буде намокати, а це не тільки ускладнить дихання, але і буде сприяти розмноженню мікроорганізмів", – йдеться в повідомленні.

При цьому фахівці рекомендували при виконанні фізичних вправ дотримуватися дистанції не менше одного метра, щоб уникнути ризику зараження COVID-19.

Потрібно носити маску при занятті спортом. Інфографіка: МозПотрібно носити маску при занятті спортом. Інфографіка: Моз

Як повідомляли Українські Новини, у великих аптечних мережах Києва є в наявності медичні маски по 5-20 гривень за штуку. Тим часом Кабінет Міністрів має намір ініціювати підвищення штрафів за неношение маски в приміщеннях і в громадському транспорті.

Більше новин про: Маски коронавірус в Україні Пандемія коронавірусу

Захворюваність на коронавірус в Києві падає
Смертність від коронавірусу падає, а захворюваність зростає — 810 інфікованих за добу
Новини
Байден просив Порошенка не проводити диверсії в Росії 18:20
"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на "Подільський експрес" 18:18
Фейк і помста Кремля. У Порошенка відреагували на запис розмови нібито з Путіним 18:13
Усі 4 справи "VAB Банку" потрапили до одних й тих самих суддів ВАКС. Таких співпадінь не буває, – Бахматюк 18:11
Естонія заборонила компанії Wizz Air здійснювати польоти з Талліна в Україну 18:00
більше новин
У столичному регіоні накопичилась велика кількість проблем у спортивній сфері, - політолог Микола Спірідонов 15:10
Поліція не пустила добровольців Нацкорпусу до охопленого вогнем села на Луганщині 19:07
Печерський суд мав право приймати рішення про закриття справи по VAB банку Бахматюка, - нардепи 16:55
Дубінський розкрив скандальні подробиці ДТП за участю голови податкової Любченком 20:43
Нардеп Шахов впевнений, що ліс на Луганщині підпалили спеціально 15:59
більше новин
Печерський суд мав право приймати рішення про закриття справи по VAB банку Бахматюка, - нардепи 16:55
Захворюваність на коронавірус стрімко збільшується другий день поспіль 09:53
Смертність від коронавірусу падає, а захворюваність зростає — 810 інфікованих за добу 09:22
Зеленський нагородив українських артистів. Фото: прес-служба Президента
Зеленський нагородив Тіну Кароль, Потапа та Ірину Білик до Дня Конституції за внесок у розвиток держави 10:45
Луганський губернатор Гайдай хоче визнати пожежу в області надзвичайною ситуацією держрівня 13:30
більше новин
У Польщі заарештували підозрюваного у підпалі хостелу, в якому жили українські заробітчани
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok