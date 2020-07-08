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08 липня 2020, середа, 16:22 22
Суспільство 2020-07-08T18:00:02+03:00
Українські Новини
У великих київських аптечних мережах є в наявності маски: де купити і за якою ціною

У великих київських аптечних мережах є в наявності маски: де купити і за якою ціною

Елена Новикова
Маски, Кабмін, коронавірус в Україні
Медична маска. Фото: Pixabay
Медична маска. Фото: Pixabay

У великих аптечних мережах Києва є в наявності медичні маски по 5-20 гривень за штуку.

Кабмін хоче збільшити штраф за порушення маскового режиму до 5 тис. гривень.

Про це Українським Новинам повідомили представники низки київських аптечних мереж.

В аптеках мереж "Подорожник", "Аптека НЦ", "Аптека доброго дня", "Віталюкс" і "Мед-сервіс" маски є в наявності.

В аптеках мережі "Подорожник" ціна за медичні маски становить 13,2 гривні за штуку.

У мережі "Аптека НЦ" в наявності є маски вартістю 11,6 гривні/штука.

У мережі "Віталюкс" в наявності є маски вартістю 14,9 гривні за штуку; в аптеці на Столичному шосе ціна за маску становить 20 гривень.

В аптеках мережі "Аптека доброго дня" маски є в наявності по 11,5 гривні/штука.

В аптеках мережі "Мед-сервіс" за станом на 12:30 в наявності є маски вартістю 4,95 гривні/штука; в аптеках по вул. Глушкова іл вул. Правди також є маски за 5,6 гривні/штука.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів має намір ініціювати підвищення штрафів за неношение маски в приміщеннях і в громадському транспорті.

Офіс Президента заявляє, що при відсутності в аптеках захисних масок до них будуть застосовуватися заходи адміністративного реагування.

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