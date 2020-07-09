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09 липня 2020, четвер, 17:00 6
Європа 2020-07-09T18:00:02+03:00
Українські Новини
Болгарію та Хорватію допустять до першого етапу вступу в Єврозону, — ЗМІ

Болгарію та Хорватію допустять до першого етапу вступу в Єврозону, — ЗМІ

Валерия Драгомирова
Євросоюз, Єврозона, Члени ЄС
Хорватія. Фото: pixabay
Хорватія. Фото: pixabay

У той час, як умови програми Україна - ЄС будуть переглянуті, Болгарію і Хорватію, де послабили карантин і відкрили туристичний сезон, готові допустити до механізму обмінного курсу ERM-2, що є попереднім етапом для прийняття євро як національної валюти протягом наступних трьох років.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише агентство Reuters з посиланням на джерела.

Цей крок підготує грунт для першого розширення Єврозони до 2015 року, коли Литва приєдналася до валютного блоку, в якому зараз налічується 19 країн.

Європейські офіційні особи заявили, що рішення неминуче після остаточної підтримки з боку Єврозони та міністрів фінансів ЄС, які проведуть відеоконференції пізніше, в четвер і п'ятницю.

Два джерела повідомили, що рішення може бути оголошено в неробочий для ринку час, ймовірно, у вихідні, щоб запобігти спекуляції на ринку.

Чиновники заявили, що в найближчі години належить розв'язати деякі незначні питання. Вони можуть відкласти оголошення до вихідних, але навряд чи можуть зірвати рішення про приєднання до ERM-2.

Коли країни приєднуються до ERM-2, вони залишаються в механізмі близько двох років, перш ніж приступити до практичної підготовки до вступу в Єврозону. Сам процес вступу займає приблизно ще один рік, що робить 2023 раннім терміном для здобуття двома країнами членства в Єврозоні.

Зазначається, що останній звіт Єврокомісії свідчив про те, що ближче всього до можливого приєднання до Єврозони перебувають Хорватія та Швеція, оскільки вони відповідають практично всім необхідним критеріям.

У ньому також зазначено, що національне законодавство всіх розглянутих держав, за винятком Хорватії, в повному обсязі сумісно з правилами Економічного і валютного союзу.

Як повідомляли Українські Новини, Болгарія повертає карантин: закриваються нічні клуби, а також спортивні заходи за участю глядачів.

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