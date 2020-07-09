підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
09 липня 2020, четвер, 16:30 6
Європа 2020-07-09T17:15:02+03:00
Українські Новини
У ЄС ухвалили нові правила роботи далекобійників

У ЄС ухвалили нові правила роботи далекобійників

Елизавета Кесельман
Євросоюз, Вантажні перевезення, Далекобійники, правила перевезень
Далекобійники. Фото: pixabay
Далекобійники. Фото: pixabay

У той час, як в Україні за добу водіям вантажівок нарахували €26,5 тис. плати за перевантаження, у Європарламенті заявили про нові зміни в законодавстві, які врегулюють роботу дорожнього транспорту і, відповідно, далекобійників.

Про це йдеться в пресрелізі Європарламенту, передає "Європейська правда".

Як передає видання, депутати ЄС, 9 липня підтримали всі три законодавчі акти без змін, які узгодили ще в квітні 2020 року.

  • зокрема, згідно з вимогами, компанії зобов'язують організувати графік таким чином, щоб далекобійники могли регулярно повертатися додому - кожні 3-4 тижні. Обов'язковий щотижневий відпочинок більше не може бути в форматі відпочинку в кабіні своєї вантажівки - якщо водій в цей час не повертається додому, компанія має забезпечити йому проживання.
  • За новими правилами, далекобійників також будуть зараховувати до відряджених працівників. Таким чином водіям, які здійснюють перевезення в багатших країнах, треба буде платити більшу зарплату.
  • Вимога про відрядження не буде застосовуватися, якщо далекобійники їдуть транзитом або здійснюють двосторонні вантажні перевезення (між країною реєстрації компанії та іншої) - але з обмеженням на кількість операцій.
  • Щоб не допускати зловживань, коли компанія реєструється в одній країні, а фактично здійснює діяльність в іншій, компанії будуть просити підтверджувати діяльність у країні реєстрації.
  • Щоб протидіяти систематичному каботажу (коли перевезення в межах однієї країни ЄС здійснює перевізник з іншої), у разі таких перевезень вантажівка повинен буде на 4 дні повернутися в країну реєстрації, перш ніж той же транспортний засіб знову отримує право перевезення в цій країні.
  • Щоб протидіяти махінаціями, у вантажівках стануть обов'язковими тахографи, які реєструють перетин кордонів між країнами ЄС. Під дію правила потраплять і невеликі транспортні засоби від 2,5 тонн.
  • Зміни наберуть чинності після публікації в офіційному віснику.

Нові правила відряджень та повернення вантажівок на бази почнуть застосовуватися через 18 місяців після набрання чинності нового законодавства, а з приводу годин відпочинку і повернення додому - через 20 днів після публікації.

Як повідомляли Українські Новини, президент Володимир Зеленський назвав засра*цями водіїв фур далекобійників, і похвалився, як увійшов в їх закритий чат.

Водночас в Україні посилили перевірки вантажоперевезень, які діятимуть до кінця вересня,

Більше новин про: Євросоюз Вантажні перевезення Далекобійники правила перевезень

Захворюваність на коронавірус в Києві падає
Смертність від коронавірусу падає, а захворюваність зростає — 810 інфікованих за добу
Новини
Клієнти ТОВ "Хмельницькгаз збут" на 37% зменшили заборгованість за використане блакитне паливо 17:29 Прес-реліз
В мережі неофіційно опублікували відповіді на ЗНО 2020 з історії України 17:28 Інфографіка
Журналісти – проти законопроекту
Журналісти вимагають не регулювати онлайн-медіа за допомогою Нацради телерадіомовлення 17:22 Відео
У Франції тисячі людей вийшли на протести через масове скорочення співробітників 17:02
Офіційний курс валют на 10-12 липня. Долар просів 17:00
більше новин
У столичному регіоні накопичилась велика кількість проблем у спортивній сфері, - політолог Микола Спірідонов 15:10
Поліція не пустила добровольців Нацкорпусу до охопленого вогнем села на Луганщині 19:07
Печерський суд мав право приймати рішення про закриття справи по VAB банку Бахматюка, - нардепи 16:55
Дубінський розкрив скандальні подробиці ДТП за участю голови податкової Любченком 20:43
Нардеп Шахов впевнений, що ліс на Луганщині підпалили спеціально 15:59
більше новин
Печерський суд мав право приймати рішення про закриття справи по VAB банку Бахматюка, - нардепи 16:55
Захворюваність на коронавірус стрімко збільшується другий день поспіль 09:53
Смертність від коронавірусу падає, а захворюваність зростає — 810 інфікованих за добу 09:22
Зеленський нагородив українських артистів. Фото: прес-служба Президента
Зеленський нагородив Тіну Кароль, Потапа та Ірину Білик до Дня Конституції за внесок у розвиток держави 10:45
Луганський губернатор Гайдай хоче визнати пожежу в області надзвичайною ситуацією держрівня 13:30
більше новин
У Польщі заарештували підозрюваного у підпалі хостелу, в якому жили українські заробітчани
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok