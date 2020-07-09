У ЄС ухвалили нові правила роботи далекобійників

У той час, як в Україні за добу водіям вантажівок нарахували €26,5 тис. плати за перевантаження, у Європарламенті заявили про нові зміни в законодавстві, які врегулюють роботу дорожнього транспорту і, відповідно, далекобійників.

Про це йдеться в пресрелізі Європарламенту, передає "Європейська правда".

Як передає видання, депутати ЄС, 9 липня підтримали всі три законодавчі акти без змін, які узгодили ще в квітні 2020 року.

зокрема, згідно з вимогами, компанії зобов'язують організувати графік таким чином, щоб далекобійники могли регулярно повертатися додому - кожні 3-4 тижні. Обов'язковий щотижневий відпочинок більше не може бути в форматі відпочинку в кабіні своєї вантажівки - якщо водій в цей час не повертається додому, компанія має забезпечити йому проживання.

За новими правилами, далекобійників також будуть зараховувати до відряджених працівників. Таким чином водіям, які здійснюють перевезення в багатших країнах, треба буде платити більшу зарплату.

Вимога про відрядження не буде застосовуватися, якщо далекобійники їдуть транзитом або здійснюють двосторонні вантажні перевезення (між країною реєстрації компанії та іншої) - але з обмеженням на кількість операцій.

Щоб не допускати зловживань, коли компанія реєструється в одній країні, а фактично здійснює діяльність в іншій, компанії будуть просити підтверджувати діяльність у країні реєстрації.

Щоб протидіяти систематичному каботажу (коли перевезення в межах однієї країни ЄС здійснює перевізник з іншої), у разі таких перевезень вантажівка повинен буде на 4 дні повернутися в країну реєстрації, перш ніж той же транспортний засіб знову отримує право перевезення в цій країні.

Щоб протидіяти махінаціями, у вантажівках стануть обов'язковими тахографи, які реєструють перетин кордонів між країнами ЄС. Під дію правила потраплять і невеликі транспортні засоби від 2,5 тонн.

Зміни наберуть чинності після публікації в офіційному віснику.

Нові правила відряджень та повернення вантажівок на бази почнуть застосовуватися через 18 місяців після набрання чинності нового законодавства, а з приводу годин відпочинку і повернення додому - через 20 днів після публікації.

Як повідомляли Українські Новини, президент Володимир Зеленський назвав засра*цями водіїв фур далекобійників, і похвалився, як увійшов в їх закритий чат.

Водночас в Україні посилили перевірки вантажоперевезень, які діятимуть до кінця вересня,