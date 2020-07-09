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09 липня 2020, четвер, 15:21 13
Транспорт 2020-07-09T17:30:04+03:00
Українські Новини
За добу водіям вантажівок нарахували €26,5 тис. плати за перевантаження

За добу водіям вантажівок нарахували €26,5 тис. плати за перевантаження

Валерия Драгомирова
Вантажівки, перевантаження, ГВК
Вантажівка. Фото: pixabay
Вантажівка. Фото: pixabay

Після того, як в Україні посилили перевірки вантажоперевезень, які діятимуть до кінця вересня, за минулу добу, 8 липня, інспектори Державної служби з безпеки на транспорті ("Укртрансбезопасность") перевірили 7 317 вантажних транспортних засобів і нарахували 26,5 тис. євро плати за перевантаження.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства інфраструктури, передають Українські Новини.

"Всього станом на 8 липня було зупинено та перевірено 7 317 вантажівок, що на 25% більше в порівнянні з попередньою добою. Складено 120 актів про порушення та нараховано плату за перевантаження в сумі 26 518 євро", - йдеться в повідомленні.

У рейтинг найбільших порушників габаритно-вагового контролю (ГВК) 8 липня увійшли 5 вантажних автомобілів.

На трасі М-12 були помічені два великих порушення габаритно-вагового контролю: автомобіль IVECO (перевантаження на загальний вага 45,76 тонни при нормі 40 тонн; плата за проїзд – 519 євро) і автомобіль DAF Xf 105.460 (перевантаження на загальний вага 42,58 тонни при нормі 40 тонн; плата за проїзд – 314,9 євро).

На дорозі Н-08 габаритно-ваговий контроль не пройшов вантажний автомобіль DAF YE-95.480 (перевантаження на загальну вагу 50,05 тонни при нормі 40 тонн; плата за проїзд – 2 996,73 євро).

На дорозі Н-09 габаритно-вагову норму порушив вантажний автомобіль SCANIA (перевантаження на загальний вага 43,5 тонни при нормі 40 тонн; плата за проїзд – 161,46 євро).

На дорозі М-03 габаритно-ваговий контроль не пройшов вантажний автомобіль DAF (перевантаження на загальну вагу 42,05 тонни при нормі 40 тонн; плата за проїзд – 547,2 євро).

Крім того, міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що 9 липня розпочав роботу новий розділ на сервісі відкритих даних транспортної сфери, що містить найактуальнішу інформацію про габаритно-ваговий контроль на дорогах України.

"Посилений габаритно-ваговий контроль на дорогах України триває. Тепер найактуальніша інформація щодо ГВК міститься на сервісі відкритих даних транспортної сфери. Ми за відкритість та доступність даних, оскільки це найкращий контролер і показник ефективності роботи", - повідомив Криклій.

Як повідомляли Українські Новини, Володимир Зеленський назвав засранцами водіїв фур і похвалився, як увійшов в їх закритий чат.

Станом на 8 липня працюють 34 пункти ГВК, з них 16 пунктів – цілодобові; перевірки вантажних автомобілів виробляють на 41 локації.

Також президент доручив МВС і СБУ забезпечити контроль над перевантаженими фурами.

Ще в кінці травня в Києві обмежили в'їзд вантажівок і встановили габаритно-ваговий контроль.

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