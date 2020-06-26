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26 червня 2020, пʼятниця, 13:53 6
Президент 2020-06-26T14:15:01+03:00
Українські Новини
Далекобійники відреагували на слова Зеленського, який назвав їх засра*цями

Далекобійники відреагували на слова Зеленського, який назвав їх засра*цями

Елизавета Кесельман
Володимир Зеленський, Далекобійники, Вантажівки, Габаритно-ваговий контроль, Ваговий контроль, Зважування вантажівок
Фури. Далекобійники. Фото: pexels
Фури. Далекобійники. Фото: pexels

Асоціація міжнародних автомобільних перевізників України вважає образливими слова Президента України Володимира Зеленського, який на самоізоляції через хворобу дружини, про далекобійників, який назвав їх "засранцями". Про це Українським Новинам повідомив Президент АсМАП Леонід Костюченко.

"Звичайно, неприємно чути образливі слова на адресу людей, які у важкий для економіки країни роблять все можливе для забезпечення господарського комплексу і населення всіма необхідними товарами. В умовах пандемії водії проявили героїзм, не побоюся цього слова! У зовнішньоекономічній діяльності, автомобілі – напевно, єдиний вид транспорту, який на той час об'єднував нашу державу з зарубіжними країнами, доставляючи експортно-імпортні вантажі. Але майже 1,5 млн водіїв комерційного вантажного транспорту отримали "подяку" від Президента...", — зазначив Костюченко.

Костюченко також повідомляє, що члени АсМАП слова Президента не сприймають на свій рахунок, оскільки більшість транспортних компаній, що входять до складу АсМАП, в обов'язковому порядку проходять зважування.

Крім того, Президент АсМАП зазначає, що зараз влада декларує посилення різних видів контролю; це мало впливає на поліпшення якості роботи водіїв, і найменшою мірою забезпечує виконання нормативно-правових актів (у тому числі й щодо дотримання вагових параметрів).

Це призводить до відтоку професійних водіїв з України в країни Європи (наприклад, Польщу, Литву, Латвію, Німеччину).

"Тому, до чинної влади виникає багато питань: чому не оформляються результати, як це передбачено нормативними актами, і водіям не видаються відповідні довідки, які б зробили неможливими повторні зважування; чому, приміром, в Угорщині ваги показують норму, а при в'їзді в Україну – на тонну більше; ...чому нинішня влада не поспішає законодавчо регулювати питання про несення відповідальності відправника за результати перевантаження?.. І список питань можна продовжувати", — зазначив Костюченко.

Як повідомляли Українські Новини, у Верховній Раді хочуть витратити гроші з фонду боротьби з коронавірусом на ремонт доріг.

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