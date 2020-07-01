До кінця вересня в Україні посилюють перевірки вантажоперевезень

Кабінет міністрів посилив перевірки товарно-транспортних накладних з перевезення вантажів автотранспортом в той час, як в Києві обмежили в'їзд вантажівок і встановили габаритно-ваговий контроль. Про це повідомили в прес-службі уряду.

Контроль над проведенням посилених перевірок покладено на Міністерство фінансів, Державну фіскальну службу, Мінінфраструктури та Укртрансбезпеку. Посилені перевірки будуть проводитися з 1 липня по 30 вересня.

"Сьогоднішнім рішенням уряд посилює перевірки товарно-транспортних накладних з перевезення вантажів автотранспортом. Це дозволить зменшити системні порушення вагових норм при перевезенні вантажів", - повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Також для обмеження руху надмірно завантаженого транспорту дорогами загального користування державного значення будуть встановлені дорожні знаки.

Про результати перевірок відомства і служби мають проінформувати Кабмін до 31 жовтня.

Як повідомляли Українські Новини, ще в кінці травня в Києві обмежили в'їзд вантажівок і встановили габаритно-ваговий контроль.