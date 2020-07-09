25 туристичних магнітів України: Зеленський анонсував новий масштабний проєкт

Володимир Зеленський на нараді з туризму в Кам'янець-Подільському. Фото: president.gov.ua

Володимир Зеленський на нараді з туризму в Кам'янець-Подільському. Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський заявив, що держава працює над розвитком інфраструктури і пошуком інвесторів для проекту "25 туристичних магнітів України", а також планує реконструкцію 100 культурних об'єктів в Україні.

Про це Зеленський повідомив в Луцьку на зустрічі з представниками бізнесу Волинської області, передають Українські Новини.

Спочатку заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко поінформував, що "зараз дуже швидко почали працювати над проєктом Президента "25 магнітів".

Зеленський пояснив, що в кожному регіоні обраний один "туристичний магніт", зокрема, у Волинській області - це Шацькі озера.

"Мається на увазі, що ми вибираємо один центральний об'єкт, 25 – відповідно з регіонами країни, і зосереджуємося над ним. Це не тільки гроші, які ми будемо вкладати і допомагати знаходити. Це інфраструктура цього "магніту", його відновлення, і його імідж за кордоном, його рекламування", - розповів він.

Тимошенко додав, що вже почали працювати над інфраструктурою і плануванням, проводити зустрічі з інвесторами.

"Як ми співпрацюємо: є інвестор, який хоче вкладати гроші, тоді держава працює над інфраструктурою, а інвестор – над готелем, базою відпочинку або ще чимось", - сказав він.

Зеленський нагадав, що наступного року держава також планує зайнятися музеями і замками.

Тимошенко пояснив, що в рамках проєкту "Велике будівництво" запланована реконструкція 100 об'єктів культурного надбання.

Зеленський також додав, що "без інфраструктури не буде ніякого туризму", тому акцентував на необхідності будівництва та ремонту доріг і аеропортів.

"Це ми подолаємо за кілька років", - запевнив він.

Президент також нагадав, що для залучення в Україну іноземних туристів планується лібералізувати візовий режим для низки іноземних держав.

Як повідомляли Українські Новини, раніше ми розповідали, про що Зеленський домовився з туристичним бізнесом.

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