25 туристичних магнітів України: Зеленський анонсував новий масштабний проєкт

Президент Володимир Зеленський заявив, що держава працює над розвитком інфраструктури і пошуком інвесторів для проекту "25 туристичних магнітів України", а також планує реконструкцію 100 культурних об'єктів в Україні. Про це Зеленський повідомив в Луцьку на зустрічі з представниками бізнесу Волинської області, передають Українські Новини. Спочатку заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко поінформував, що "зараз дуже швидко почали працювати над проєктом Президента "25 магнітів". Зеленський пояснив, що в кожному регіоні обраний один "туристичний магніт", зокрема, у Волинській області - це Шацькі озера. "Мається на увазі, що ми вибираємо один центральний об'єкт, 25 – відповідно з регіонами країни, і зосереджуємося над ним. Це не тільки гроші, які ми будемо вкладати і допомагати знаходити. Це інфраструктура цього "магніту", його відновлення, і його імідж за кордоном, його рекламування", - розповів він. Тимошенко додав, що вже почали працювати над інфраструктурою і плануванням, проводити зустрічі з інвесторами. "Як ми співпрацюємо: є інвестор, який хоче вкладати гроші, тоді держава працює над інфраструктурою, а інвестор – над готелем, базою відпочинку або ще чимось", - сказав він. Зеленський нагадав, що наступного року держава також планує зайнятися музеями і замками. Тимошенко пояснив, що в рамках проєкту "Велике будівництво" запланована реконструкція 100 об'єктів культурного надбання. Зеленський також додав, що "без інфраструктури не буде ніякого туризму", тому акцентував на необхідності будівництва та ремонту доріг і аеропортів. "Це ми подолаємо за кілька років", - запевнив він. Президент також нагадав, що для залучення в Україну іноземних туристів планується лібералізувати візовий режим для низки іноземних держав. Як повідомляли Українські Новини, раніше ми розповідали, про що Зеленський домовився з туристичним бізнесом. Куди поїхати у відпустку? 5 нестандартних напрямків для відпочинку в Україні напередодні назвали фахівці.