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08 липня 2020, середа, 22:00 6
Суспільство 2020-07-08T22:30:02+03:00
Українські Новини
В Україні збираються реконструювати 100 культурних об'єктів

В Україні збираються реконструювати 100 культурних об'єктів

Кира Молчанова
Президент України, Реконструкція, Володимир Зеленський, Культурна спадщина, Велике будівництво
Чернівці. Фото: прес-служба Офісу Президента
Чернівці. Фото: прес-служба Офісу Президента

Президент Володимир Зеленський ознайомився з концепцією розвитку туризму в Чернівецькій області.

Про це сказано в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

Згідно з ним, концепцію представив голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук під час зустрічі глави держави з місцевими підприємцями.

"Ініціатива Президента України щодо пожвавлення внутрішнього туризму є надзвичайно актуальною не тільки через карантин, неможливість або ускладнення у зв'язку з пандемією зарубіжного туризму, а насамперед тому, що внутрішній туризм є дієвим інструментом об'єднання українського народу", — сказав він.

З його слів, стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2027 році туристична галузь визначена як одна із стратегічних цілей.

Президент повідомив, що національна програма "Велике будівництво"  наступного року розшириться за рахунок об'єктів культури.

"У цьому році ми почали програму "Велике будівництво", крім доріг, у нас 100 дитячих садів, 100 стадіонів, 100 шкіл. Це не означає, що в наступному році ми не будемо будувати. Це початок. У наступному році у нас є друга частина цієї програми - 100 культурних об'єктів", — розповів глава держави.

Зеленський зазначив, що влада буде підтримувати місця, які є носіями культурної спадщини України.

Також вказується, що глава держави поставив завдання вивчити питання прямого залізничного сполучення між Києвом та Чернівецькою областю.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський ознайомився з планом будівництва мосту через річку Прут в Чернівецькій області.

Під час поїздки на Буковину Володимира Зеленського засипали питаннями жителі області. Однак Зеленський не дослухав людей, розвернувся і пішов.

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