Санкції МВФ не передбачені у зв'язку з продовженням спецзобов'язань з постачання газу, - Міненерго

Міністерство енергетики заявляє, що санкції від Міжнародного валютного фонду не передбачається, у зв'язку з продовженням Кабінетом Міністрів дії положення про накладення спеціальних зобов'язань (ПСО) Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" з постачання газу населенню до 1 серпня.

Про це Українським Новинам повідомили в Міненерго.

"Відповідно до листа про наміри уряду України і Національного банку України до МВФ з метою початку нової спільної з МВФ програми "Стенд-бай" моніторинг програми здійснюватиметься шляхом проведення чотирьох переглядів", - повідомили в міністерстві.

Наголошується, що чотири перегляди будуть завершені 1 вересня 2020 року, 1 грудня 2020 року, 15 травня 2021 року і 15 жовтня 2021 року.

"Враховуючи зазначене, санкції з боку Міжнародного валютного фонду в Україні у зв'язку з перенесенням дії ПСО відсутні", - підсумували в Міненерго.

Як повідомляли Українські Новини, ціна на газ в Європі опустилася до історичного мінімуму і може стати негативною.

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