Проєкт меморандуму між Україною та Міжнародним валютним фондом передбачає відсутність продовження спеціальних зобов'язань з продажу газу, в тому числі й населенню, і щорічний перегляд тарифів на опалення до початку опалювального сезону.

Про це сказано у надісланому у раду директорів МВФ проекті меморандуму, текст якого мають Українські Новини.

«Постанова про спецзобов'язання буде припинена 1 липня 2020 року, після чого ціни будуть як і раніше повністю визначатися ринком. Ми забезпечуватимемо визначення оптових цін прозорим і ефективним ринком. Постанова про спецзобов'язання діятиме до травня 2021 року тільки для поставок газу комунальним підприємствам, а тарифи будуть повністю ґрунтуватися на певних ринкових цінах на газ», - сказано в документі.

Також проєктом меморандуму передбачається, що починаючи з опалювального сезону 2020/2021 тарифи на опалення будуть переглядатися не рідше одного разу на рік, щоб відобразити зміни у витратах на газ та інші витрати включаючи капвкладення в тарифах.

Крім того, Кабмін зобов'язується скасувати постанову №1082 від 24 грудня 2019 року.

Цією постановою були внесені зміни до правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення.

Зокрема, передбачено, що у разі зміни ціни природного газу (без урахування зміни тарифів на послуги з транспортування та розподілу, торговельної надбавки постачальника), який використовується для виробництва теплової енергії, централізованого постачання гарячої води, виконавець відповідних послуг може прийняти рішення про зміну розміру нарахувань за ці послуги.

Як повідомляли Українські Новини, 9 червня рада директорів МВФ схвалила нову кредитну програму для України у вівторок, 9 червня, розмір першого траншу становитиме 2,1 млрд доларів.

Затверджений текст меморандуму поки що не оприлюднений.

У квітні Кабмін продовжив дію положення про накладення спеціальних зобов'язань (НСО) Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" за постачання газу населенню до 1 липня.

З 1 січня 2020 року "Нафтогаз" здійснює продаж/постачання газу згідно НСО за цінами, які встановлюються продавцем (постачальником) і покупцем (споживачем), але не вище рівня, який, зокрема, враховує середньоарифметичне значення фактичних цін (End of Day) газу на наступну добу поставки газу (Day-Ahead and Weekend) на нідерландському газовому хабі (TTF) за період 1-22 числа місяця поставки газу згідно з інформацією біржі Powernext/EEX, різницю (спред) між ціною на хабі TTF і кордоні України і тариф на послуги з транспортування газу для точки входу в Україні на міждержавному сполученні з Польщею/Словаччиною/Угорщиною.

Раніше вже повідомлялося, що проект меморандуму між Україною та Міжнародним валютним фондом передбачає відсутність продовження спеціальних зобов'язань з продажу газу, в тому числі й населенню, і щорічний перегляд тарифів на опалення до початку опалювального сезону.

Також в Україні можуть розділити тарифи на постачання та транспортування електроенергії.