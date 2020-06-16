Зеленський доручив МВС і СБУ забезпечити контроль габаритно-вагових обмежень на дорогах

Президент Володимир Зеленський доручив правоохоронцям почати кампанію з протидії порушенням габаритно-вагових норм на дорогах, тоді як раніше МВС ініціювало законопроект про позбавлення водійських посвідчень системних порушників правил дорожнього руху.

Про це сказано в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, у вівторок Зеленський провів селекторну нараду щодо невідкладних заходів, спрямованих на боротьбу з порушенням вантажівками габаритно-вагових обмежень на дорогах.

У селекторній нараді також взяли участь прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, міністр інфраструктури Владислав Криклій, голова Служби безпеки України Іван Баканов та керівник Державного агентства автомобільних доріг ("Укравтодор") Олександр Кубраков.

"Президент дав завдання Міністерству внутрішніх справ забезпечити можливість виконання Нацполіцією функції Укртрансбезпеки з контролю габаритно-вагових обмежень. Також глава держави запропонував приєднатися до протидії перевантаженості доріг і Службі безпеки України", — сказано в повідомленні.

З слів Зеленського, статистика свідчить про те, що останні кілька років майже кожна друга вантажівка, яка їздить по українських автодорогах, перевантажена.

Президент заявив, що проблема з перевантаженими фурами фіксується вже навіть на нових дорогах, які почали будувати в рамках програми "Велике будівництво".

Прем'єр-міністр зазначив, що цього року інспектори Державної служби України з безпеки на транспорті ("Укртрансбезпеки") працюють цілодобово.

З 12 травня вони склали майже 900 актів про перевищення габаритно-вагових параметрів, а сума штрафів за цей період становить понад 190 тис. євро.

Він також повідомив, що Кабмін передав до комітету Верховної Ради законопроект про зміни в деякі законодавчі акти щодо здійснення "Укртрансбезопекою" габаритно-вагового контролю.

Водночас міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зазначив, що через законодавчі обмеження працівники "Укртрансбезопеки" не можуть самостійно контролювати дотримання габаритно-вагових норм і ефективно діють тільки у співпраці з поліцією.

Глава МВС запропонував передати патрульної поліції контроль дотримання безпеки на дорогах, у тому числі габаритно-вагового контролю.

Зі свого боку глава СБУ Іван Баканов підтримав ініціативу Президента України і заявив про готовність приєднатися до такої роботи.

Як повідомляли Українськi Новини, раніше МВС запустило систему відеофіксації порушень ПДР в Києві і області.

Раніше на в'їздах до Києва встановили і запустили п'ять автоматичних комплексів габаритно-вагового контролю.