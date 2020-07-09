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09 липня 2020, четвер, 15:20 16
Силові структури 2020-07-09T17:30:04+03:00
Українські Новини
Перед візитом Зеленського в Луцьк військові вигрібали воду з калюж

Перед візитом Зеленського в Луцьк військові вигрібали воду з калюж

Елена Новикова
Володимир Зеленський, Ремонт дороги, Зеленський в Луцьку

Перед візитом президента Володимир Зеленського з робочою поїздкою у Волинську область 9 липня, в 204-ій Севастопольській бригаді тактичної авіації, яка розташована зарз в Луцьку, військовим наказали вигрібати воду з калюж, які утворилися через відсутність ремонту дороги.

Про це повідомляє 24 канал з посиланням на джерела з 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації.

Так, повідомляється, що спочатку військові вигрібали воду з калюж пляшками і листям, таким чином осушуючи утворилося болото. Потім ями залили смолою і засипали гравієм. Такий "ремонт" проводили на виїзді з льотного поля на КПП.

Військові перед візитом Зеленського Луцьк вигрібали воду з калюж. Фото: 24 каналВійськові перед візитом Зеленського Луцьк вигрібали воду з калюж. Фото: 24 канал

Військові вигрібали воду з калюж перед візитом Зеленського в Луцьк. Фото: 24 каналВійськові вигрібали воду з калюж перед візитом Зеленського в Луцьк. Фото: 24 канал

Як повідомляє джерело, наказ дало командування частини під виглядом ремонту доріг, який не проводили до того приблизно протягом 20 років.

Як повідомляли Українські Новини, у середу, 8 липня, Зеленський приїхав подивитися, як будують міст через Прут у Чернівецькій області.

У ході візиту на Луганщину Президент Зеленський повідомив, що громадянам, які позбулися своїх будинків внаслідок лісових пожеж, буде виділено по 300 тисяч гривень компенсації.

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