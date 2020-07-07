Різке похолодання до +11, блискавки і смерчі: погода в Україні буде небезпечною до кінця тижня

Амосферный фронт у вівторок, на Івана Купала, в Україну принесе похолодання з дощами, а в західних областях 8 липня температура знизиться до +19 градусів вдень та +11 вночі.

Як пише SuperAgronom, майже на всій території України з 7 червня слід очікувати істотних опадів з грозою і шквалами. Західні області особливо постраждають від негоди, місцями кількість опадів буде досягати 20 мм.

За даними моніторингу Метео Фарм, на сході, а також у Сумській, Полтавській, Дніпровської, Запорізькій та Херсонській областях без опадів. 8 червня короткочасні опади пройдуть у східних, північних, південних і центральних областях. На сході і півночі трохи подощить 9 червня. Значні опади очікуються на заході і частково в центральних, північних областях 11 і 12 червня. Вітер переважатиме північно-західного напрямку 2-6 м/с.

"Температура повітря на початку тижня буде з високими показниками, але з вівторка починаючи з західних областей очікуємо зниження температури, і тільки з суботи температура поповзе вгору. На заході прохолодно, нічна температура досягне лише +10...+17°С, денна коливатиметься від +16 до +29°с На півночі і в центрі вночі +10...+21°с, вдень - +19...+33°с, у Дніпровській і Полтавській областях - +24...+38°с. у південних і східних областях нічна температура коливатиметься в межах +13...+25°С, денна - +21...+40°С ", - свідчать дані прогнозу.

Як пише у Facebook синоптик Віталій Постригань, у вівторок в Україні буде небезпечна погода: зіткнеться спека і холод.

"Проходитиме холодний атмосферний фронт із Західної Європи, вдень повітря ще встигне розжариться до 30-32º. Зіткнення двох контрастних великих повітряних мас - холодної і теплої призведе до швидкого розвитку потужних купчасто-дощових хмар і штормового фронту з комплексом небезпечних погодних явищ: грози, дощі різної інтенсивності, град, шквали 15-20 м/с, можливі навіть смерчі. Ситуація складна і небезпечна", - попередив синоптик.

Така ж ситуація, за словами Постриганя, збережеться і в ніч на середу.

Прогноз погоди

За його словами, саме влітку в атмосфері відбуваються вибухові процеси, пов'язані з інтенсивною конвекцією, коли ще вранці небо чисте, сонце сяє, а потім до полудня формуються хмари і в другій половині дня починаються інтенсивні, залпові зливи, що супроводжуються градом і шквалами.

Як повідомляє Укргідрометцентр, тепло повернеться до вихідних.

Погода у Києві до кінця тижня. Укргідрометцентр

У вівторок, 7 липня у Львівській та Волинській областях вдень вірогідні мінімальні показники +19, вночі +14. Грозовий циклон накриє західні, частину північних і центральних областей. У західних областях температура знизиться до +18...+23 градусів, у центральних і північних коливатиметься від +26 до +34. У південних і східних областях прогнозують від +33 до +38. Вночі від +16 до +25.

Прогноз погоди в регіонах України

У середу 8 липня прохолода пошириться і на інші території. На заході нарешті буде сухо, температура коливатиметься від +21 до +23 градусів. У північних, більшості центральних, східних і південних областях очікуються грозові дощі. На півночі термометри покажуть від +22 до +27, у центрі від +21 до +33, на сході і півдні-від +25 до +36. Вночі від +11 до +25.

Прогноз погоди в регіонах України. Карта: Укргідрометцентр

У четвер, 9 липня, дощі пройдуть у східних, Сумській, Полтавській та Дніпропетровській областях. У західних областях повітря прогріється до +20...+24 градусів, у північних до +26. У центрі термометри покажуть від +21 до +29. У східних і південних областях очікується від +27 до +31. Вночі місцями все ще +11.

Прогноз погоди в регіонах України на 9 липня. Карта: Укргідрометцентр

У п'ятницю, 10 липня, буде сонячно та сухо на всій території України. У більшості областей температура коливатиметься від +25 до +29 градусів, на сході та півдні термометри покажуть від +27 до +31 градуса. Вночі від +11 до +20 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 10 липня. Карта: Укргідрометцентр

А в суботу, 10 липня, правобережну Україну накриють грозові дощі. Температура повітря залишиться без змін.

Прогноз погоди . Карта: Укргідрометцентр

Прогноз погоди в Києві на 2 тижні від Метеопрога.

Як повідомляли Українські Новини, синоптик дав докладний прогноз на все літо в Україні. За даними синоптика, липень буде достатньо сухим. Дощі пройдуть з 2 по 4 липня, потім буде велика перерва, супроводжується сильною спекою, яка закінчиться 20 липня.

Тим часом, Укргідрометцентр прогнозує в липні спеку до +41 градуса в Харківській, Луганській, Херсонській та Одеській областях.