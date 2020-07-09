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09 липня 2020, четвер, 13:03 15
Президент 2020-07-09T13:45:01+03:00
Українські Новини
Зеленський звинуватив в українських проблемах високосний рік

Зеленський звинуватив в українських проблемах високосний рік

Ольга Фандорина
Президент України, Володимир Зеленський, високосний рік, Економічна криза
Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками бізнесу в Чернівецькій області
Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками бізнесу в Чернівецькій області

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками бізнесу у Чернівецькій області заявив, що високосний рік винен у економічних труднощів в країні. Про це глава держави повідомив на діловій зустрічу у Чернівецької області у четвер.

Також він вважає, що пандемія коронавірусу та економічна нестабільність через останні подій з НБУ, будуть подолані.

Зазначимо, що всі проблеми, він списує ще на те, що зараз високосний рік.

"Про голову Нацбанку .. Я не хочу характеризувати цю ситуацію, але мені здається, що всі чудово розуміють ситуацію. До чого хотів сказати, друзів у нас небагато. І це так і є. І сьогоднішня заява пані Гонтаревої, що МВФ треба терміново не надавати підтримку Україні, поки Зеленський не призначить голову Нацбанку. Людей, які "допомагають" з-за кордону — їх вистачає. Але ми вас розуміємо, знаємо, скільки через цей курс українських підприємств закрилися. І курс, і все інше, COVID-19 ну вийдемо з цієї ситуації, все стабілізуємо. Такий, як мовиться, найскладніший високосний рік", — заявив президент.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський приїхав подивитися, як будують міст через Прут у Чернівецькій області.

У Чернівцях Зеленського засипали скаргами, а він розсердився і пішов.

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