Зеленський після відвідування Луганської області відправився з робочим візитом у Чернівці

Президент Володимир Зеленський відправився з робочим візитом у Чернівці після відвідування Луганської області у зв'язку з масштабними лісовими пожежами.

Про це Українським Новинам повідомили в Офісі президента.

За словами співрозмовника, на 8 липня планувався візит глави держави в Чернівецьку область, проте через пожежу його відстрочили на півдня, щоб Зеленський спочатку відвідав Луганську область.

"Після поїздки на Луганщину президент прибуде в Чернівці після обіду", – повідомив він.

Під час візиту президент Зеленський планує оглянути наслідки паводків в області та відвідати об'єкти програми "Велике будівництво".

Як повідомляли Українські Новини, під час візиту на Луганщину Президент Зеленський повідомив, що громадянам, які позбулися своїх будинків внаслідок лісових пожеж, буде виділено по 300 тисяч гривень компенсації.

Володимир Зеленський задекларував 13,5 мільйона гривень доходів від продажу майна. Про це свідчать внесені в реєстр декларацій зміни в майновому стані.