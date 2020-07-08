У Чернівцях Зеленського засипали скаргами, він розсердився і пішов, — ЗМІ

У середу, 8 липня, президент Володимир Зеленський вирушив у робочу поїздку в Чернівецьку область, і біля Чернівецького державного університету імені Федьковича його чекали жителі області зі скаргами. Однак Зеленський не дослухав людей, розвернувся і пішов. Відеозапис розмови опублікував у Facebook місцевий журналіст Петро Сологуб, передає "Страна".

Коли глава держави підійшов до натовпу громадян, присутні почали навперебій скаржитися на вирубку лісів, ліквідацію санаторіїв, в тому числі туберкульозного, де лікувалися діти.

Зеленський заходився пояснювати, що жителі самі обрали собі таку погану корумповну влада, яка не вирішує їхні проблеми і вирубує ліси.

Присутні почали перераховувати регіони, де йде масштабна вирубка, а також немає доріг. Президент відверто розлютився.

"Ну давай... Доріг немає, хліб черствий. Давайте по порядку. Ви про вирубку лісів?" — роздратовано сказав він і поспішно дав завдання зібрати інформацію по цій темі.

Народ продовжував скаржитися, але президент перестав звертати на нього увагу, розвернувся і пішов.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський приїхав подивитися, як будують міст через Прут у Чернівецькій області.