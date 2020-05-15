У квітні 52 депутата Ради отримали компенсацію за оренду житла на 1,2 млн гривень

52 депутати Верховної Ради отримали компенсацію вартості оренди житла або винайму готельного номера з державного бюджету у квітні на загальну суму 1,2 млн гривень.

Про це свідчать дані на сайті Ради, передають Українські Новини.

Згідно опублікованим списком, компенсацією, зокрема, скористалися депутат фракції "Слуга народу" Олександр Качура, депутати від "Європейської солідарності" Андрій Парубій, Софія Федина та Олег Синютка.

Загалом компенсації депутатам за оренду житла в квітні становили від 14,3 до 39,7 тис. гривень.

При цьому найменшу компенсацію в сумі 14 340 гривень отримав 1 парламентарій - депутат від "Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" Володимир Кабаченко, а найбільшу компенсацію в 39 650 гривень одержали депутати від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Володимир Мороз і від "Слуги народу" Богдан Торохтій.

39 500 гривень компенсації отримав член депутатської групи "За майбутнє" Геннадій Вацак і по 39 000 гривень - депутати від "Слуги народу" Федір Веніславський, Олена Копанчук, Георгій Мазурашу, Марія Мезенцева і Дмитро Нальотів.

Іншим парламентаріям за оренду житла компенсовано менше 35 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, у НАБУ заявили, що депутаты повернули 1,65 млн грн які незаконно одержали на оренду житла".

Раніше 163 депутата Верховної Ради отримали компенсацію вартості оренди житла або винайму готельного номера з державного бюджету в 4-му кварталі 2019 року.