У травні 134 депутати отримали компенсацію за оренду житла на 3,2 млн гривень

Компенсацію вартості оренди житла або винайму готельного номера 134 депутати Верховної Ради отримали з державного бюджету у травні на загальну суму 3,2 млн гривень в той час, як за квітень 52 депутата Ради отримали компенсацію за оренду житла на 1,2 млн гривень.

Про це свідчать дані на сайті Ради, передають Українські Новини.

Так, в опублікованому на сайті парламенту списку загальна сума компенсованих за оренду житла 134 депутатам коштів становила 3,23 млн гривень.

Згідно з опублікованим списком, компенсацією в травні, зокрема, скористалися співголова депутатської групи "За майбутнє" Тарас Батенко, депутати фракції "Слуга народу" Олександр Качура та Максим Бужанський, депутати від "Європейської солідарності" Андрій Парубій та Софія Федина.

Загалом компенсації депутатам за оренду житла в травні становила від 14,3 до 98,8 тис. гривень.

При цьому найменшу компенсацію в сумі 14 340 гривень отримав 1 парламентарій - депутат від "Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" Володимир Кабаченко, а найбільшу компенсацію в 98 800 гривень отримала депутат від "Слуги народу" Анастасія Ляшенко.

Також за 59 800 гривень компенсації отримали позафракційна депутат Оксана Савчук та депутат від "Слуги народу" Кирило Нестеренко, 59 150 гривень - член депутатської групи "Довіра" Роберт Горват, по 58 500 гривень - депутати від "Слуги народу" Олег Воронько і Володимир Гевко.

Іншим парламентаріям за оренду житла компенсовано менш як 40 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, 163 депутати Верховної Ради отримали компенсацію вартості оренди житла або винайму готельного номера з державного бюджету в 4-му кварталі 2019 року.

Крім того, Разумков, Стефанчук і Кондратюк за травень отримали 89,3 тисячі гривень зарплати і "депутатські".