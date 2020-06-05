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  • Глава НАЗК Новіков заробив у травні 47 тисяч гривень при окладі 29 тисяч
05 червня 2020, пʼятниця, 17:13 6
Політика 2020-06-05T18:45:02+03:00
Українські Новини
Глава НАЗК Новіков заробив у травні 47 тисяч гривень при окладі 29 тисяч

Глава НАЗК Новіков заробив у травні 47 тисяч гривень при окладі 29 тисяч

Ольга Фандорина
НАЗК, зарплата чиновників, Дохід, голова НАЗК, Олександр Новіков
Олександр Новіков. Скріншот: ТСН
Олександр Новіков. Скріншот: ТСН

Зарплата голови НАЗК Новікова у березні становила 122,5 тисячі гривень, а ось вже в травні зарплата голови Національного агентства з запобігання корупції (НАЗК) Олександра Новікова становила 47,2 тис. гривень.

Про це сказано у відповіді НАПК на запит Українських Новин.

Наголошується, що у зв'язку зі набранням чинності змінами до державного бюджету на 2020 рік, які на час карантину передбачають обмеження заробітної плати чиновників, депутатів, прокурорів, суддів, керівництва та правління державних компаній та членів спостережних рад державних компаній до розміру 10 мінімальних заробітних плат (47,2 тис. гривень), Новікову була нарахована заробітна плата за травень у розмірі 47 230 гривень.

З них 28 974 гривень склав оклад, 13 908 гривень - надбавка за вислугу років і 4 346 гривень - надбавка за роботу в умовах режимних обмежень.

Як повідомляли Українські Новини, 15 січня Кабінет Міністрів призначив на посаду голови НАЗК прокурора департаменту нагляду за дотриманням законів Олександра Новікова.

18 жовтня, згідно із законом "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо забезпечення ефективності інституціонального механізму запобігання корупції", повноваження членів НАПК достроково були припинені.

Також зарплата голови НАПК Новікова в січні становила майже 70 тисяч гривень.

Кабінет Міністрів ввів адаптивну модель карантину з 22 травня по 22 червня.

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