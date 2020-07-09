Середній рівень колективного імунітету до COVID-19 в Україні становить 5,2%, — "Сінево"

Найбільша в Україні мережа лабораторій "Сінево" за результатами перших півтора місяця імунологічного тестування населення констатує, що рівень колективного імунітету до коронавірусу COVID-19 в Україні, яким заразилися більш ніж 51 тис. осіб, в середньому становить 5,2%.

Про це сказано в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

"Загалом дослідження на антитіла G, що свідчать про наявність імунітету до COVID-19, "Сінево" пройшли понад 10 тис. осіб. Тестування проводилося у всіх відділеннях "Сінево", які працюють на території України. У територіальному розрізі найвищий рівень колективного імунітету зафіксований у західному регіоні — його показник становить близько 11%. Зокрема, в Луцьку антитіла G виявлено у 13% клієнтів, які пройшли тестування "Сінево", в Івано-Франківську — 14%, Чернівцях — 14%, Рівному — 13%", — сказано в повідомленні.

При цьому найнижчий рівень колективного імунітету до COVID-19 виявлений у південному регіоні — в середньому він становить 2%.

Зокрема, в Одесі — 2%, Миколаєві — 2%, Херсоні — 1%.

В інших регіонах (північ, центр, схід) рівень колективного імунітету — 3-5%.

Найвищий відсоток антитіл G виявлено у дітей до 7 років — 9%, у людей у віці від 8 до 20 років — 3,5%, від 20 до 40 років — 4%, від 41 до 60 років — 6%, у людей у віці 60 років і старше — 7%.

Найбільший попит на виконання досліджень на імунітет до COVID-19 спостерігався серед жителів Києва, при цьому за результатами тестування в Києві позитивний результат аналізу на антитіла G був виявлений лише у 3% клієнтів, у Київській області — близько 7%.

"На момент запуску "Сінево" тестування в деяких країнах Європи, США, Росії вже були перші результати досліджень колективного імунітету до коронавірусу. Результати перших півтора місяця тестування в Україні показали, що статистику в нашій країні можна порівняти з ситуацією в світі. В середньому рівень колективного імунітету в Україні становить 5%. Наприклад, такий же показник колективного імунітету в Іспанії. Це дає підстави говорити, що сьогодні колективного імунітету в Україні фактично немає", — розповів директор з розвитку "Сінево" Микола Бутенко.

При цьому, з його слів, рівень колективного імунітету у країні суттєво відрізняється в залежності від регіону.

"Наприклад, в окремих містах Західної України, таких як Ковель або Мукачево, відсоток імунних людей досягає навіть 20-30%. Це означає, що жителі регіону, ймовірно, більш захищені перед другою хвилею епідемії. У той же час в південній частині України середній рівень колективного імунітету становить лише 2%. Це свідчить про те, що населення регіону з вірусом практично не стикалося, і в разі другої хвилі хвороби цей регіон буде перебувати в зоні підвищеного ризику", — сказав Бутенко.

Крім тестування на антитіла G, "Сінево" проводить тестування на антитіла, які показують активну фазу хвороби.

Зокрема, з початку тестування лабораторія виконала понад 7,5 тис. тестів на антитіла А.

З них позитивний результат був виявлений у 8,6% клієнтів, це середній показник серед усіх областей, де лабораторія "Сінево" проводила тестування на антитіла А.

"Аналогічно ситуації з антитілами G високий відсоток населення, де зафіксовані антитіла класу А, є мешканцями західного регіону — він становить майже 13%. Зокрема, в Луцьку А антитіла виявлені у 15% клієнтів, які пройшли тестування "Сінево", в Івано-Франківську — 16%, Чернівцях — 16%, Хмельницькому — 11%, Рівненому — 5%, Тернополі — 5%. Найнижчий рівень антитіл класу А виявлений у південному регіоні — близько 5%. Зокрема, в Одесі — 5%, Миколаєві — 1%, Херсоні — 10%. В інших регіонах (північ, центр, схід) рівень антитіл класу А складає близько 7-8%. У Києві А антитіла були виявлені у 8% клієнтів, які здали аналіз "Сінево", у Київській області — близько 7,5%", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, у травні "Сінево" почала тестування населення на імунітет до коронавірусу.

Тим часом ВООЗ назвала ще один можливий шлях передачі коронавіруса.