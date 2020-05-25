В Україні почали тестувати на імунітет до коронавірусу за 600 гривень

Найбільша в Україні мережа лабораторій "Сінево" почала тестування населення на імунітет до коронавірусу COVID-19, на який в Україні захворіли вже 21 245 осіб. Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини. "Медична лабораторія "Сінево" почала масове тестування населення на антитіла класу G (lgG) до коронавірусу COVID-19. Тестування зможе виявити тих, хто перехворів COVID-19 і вже має імунітет, а також оцінити загальний рівень колективного імунітету по всій країні", - йдеться в повідомленні. Згідно з повідомленням, для проведення тестування на антитіла до COVID-19 "Сінево" інвестувала 250 тис. євро на закупівлю нового обладнання. Зокрема, компанія придбала два нових автоматичних аналізатора американської компанії Abbott, яка є одним з провідних світових виробників медичного обладнання. За словами директора з розвитку компанії Миколи Бутенка, результати тестування на наявність імунітету до COVID-19 можуть також стати основою для отримання так званого імунного паспорта до вірусу, тобто документа, який підтверджує, що людина перехворіла на COVID-19 і має імунітет. "Влада багатьох країн ЄС зараз активно обговорює ідею запровадження так званих імунних паспортів, які дозволять людям з імунітетом до COVID-19, вільно пересуватися по світу. Якщо ця ідея буде реалізована, результати тестування можуть стати основою для отримання такого документа. Тестування ми проводимо на німецьких реагентах, які є акредитованими в США і Європі, тому результати цих виробників визнаються всіма розвиненими країнами світу. Зокрема, аналогічні тест-системи закуповує і МОЗ Німеччини для масового тестування свого населення", - додав він. Згідно з повідомленням, дослідження на антитіла lgG проводяться в лабораторії методом імуноферментного аналізу (ІФА, ELISA) на німецькому і американському автоматичному обладнанні і тест-системах компанії Euroimmun (Німеччина). Дослідження виконуються в центральній лабораторії "Сінево" в Києві, потужності лабораторії дозволяють виконувати до 2 тис. тестів на добу. Термін виконання аналізу становить 2-3 дні. Ціна аналізу - 600 гривень. "Крім тестування на антитіла класу G (lgG), лабораторія "Сінево" також запустила тестування на антитіла класу А. Наявність антитіл lgA дозволить підтвердити активну фазу перебігу захворювання COVID-19, оскільки свідчить про те, що організм на момент проведення дослідження знаходиться в процесі боротьби з коронавірусною інфекцією COVID-19", - йдеться в повідомленні. Як повідомляли Українські Новини, за словами Степанова, третина тих, хто видужали від коронавірусу можуть захворіти повторно. А Шмигаль заявив, що наступні 2 роки Україна буде жити в умовах протистояння коронавірусу.