В Україні почали тестувати на імунітет до коронавірусу за 600 гривень

Найбільша в Україні мережа лабораторій "Сінево" почала тестування населення на імунітет до коронавірусу COVID-19, на який в Україні захворіли вже 21 245 осіб.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

"Медична лабораторія "Сінево" почала масове тестування населення на антитіла класу G (lgG) до коронавірусу COVID-19. Тестування зможе виявити тих, хто перехворів COVID-19 і вже має імунітет, а також оцінити загальний рівень колективного імунітету по всій країні", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, для проведення тестування на антитіла до COVID-19 "Сінево" інвестувала 250 тис. євро на закупівлю нового обладнання.

Зокрема, компанія придбала два нових автоматичних аналізатора американської компанії Abbott, яка є одним з провідних світових виробників медичного обладнання.

За словами директора з розвитку компанії Миколи Бутенка, результати тестування на наявність імунітету до COVID-19 можуть також стати основою для отримання так званого імунного паспорта до вірусу, тобто документа, який підтверджує, що людина перехворіла на COVID-19 і має імунітет.

"Влада багатьох країн ЄС зараз активно обговорює ідею запровадження так званих імунних паспортів, які дозволять людям з імунітетом до COVID-19, вільно пересуватися по світу. Якщо ця ідея буде реалізована, результати тестування можуть стати основою для отримання такого документа. Тестування ми проводимо на німецьких реагентах, які є акредитованими в США і Європі, тому результати цих виробників визнаються всіма розвиненими країнами світу. Зокрема, аналогічні тест-системи закуповує і МОЗ Німеччини для масового тестування свого населення", - додав він.

Згідно з повідомленням, дослідження на антитіла lgG проводяться в лабораторії методом імуноферментного аналізу (ІФА, ELISA) на німецькому і американському автоматичному обладнанні і тест-системах компанії Euroimmun (Німеччина).

Дослідження виконуються в центральній лабораторії "Сінево" в Києві, потужності лабораторії дозволяють виконувати до 2 тис. тестів на добу.

Термін виконання аналізу становить 2-3 дні.

Ціна аналізу - 600 гривень.

"Крім тестування на антитіла класу G (lgG), лабораторія "Сінево" також запустила тестування на антитіла класу А. Наявність антитіл lgA дозволить підтвердити активну фазу перебігу захворювання COVID-19, оскільки свідчить про те, що організм на момент проведення дослідження знаходиться в процесі боротьби з коронавірусною інфекцією COVID-19", - йдеться в повідомленні.

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