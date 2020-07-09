підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
09 липня 2020, четвер, 11:28 9
Податки 2020-07-09T13:45:04+03:00
Українські Новини
Введення нового податку на земельні паї та ріллю передчасне, – Шмигаль

Введення нового податку на земельні паї та ріллю передчасне, – Шмигаль

Елена Новикова
податки, Прем'єр-міністр, Денис Шмигаль, Сільське господарство, Аграрії, законопроєкт, паї, податок на паї, рілля
Поле
Поле

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що ведення законопроєктом №3131 податкового зобов'язання для малих сільськогосподарських виробників є передчасним і некоректним в умовах кризи.

Про це він повідомив в ході засідання Кабінету Міністрів в середу, передають Українські Новини.

"Хотів повідомити нашу позицію щодо законопроєкту № 3131 про збільшення податків на гектар землі. Ця ідея на сьогодні передчасна в умовах кризи", - сказав Шмигаль.

Він уточнив, що в той час, коли фермери просять підтримки від держави, збільшення орендної плати, до якого може провести таке зобов'язання, є некоректним.

Шмигаль заявив, що через профільне міністерство і комітет Верховної Ради просить депутатів не приймати такий законопроєкт передчасно.

Як повідомляли Українські Новини, головне науково-експертне управління Верховної Ради уклало, що введення поставленого податкового зобов'язання, згідно з законопроєктом № 3131, призведе до збільшення податкового навантаження для селян і малих фермерів і не змінить ситуації для середніх і великих сільськогосподарських товаровиробників.

36 депутатів пропонують Верховній Раді ввести мінімальне податкове зобов'язання для власників, постійних користувачів, орендарів земельних ділянок і паїв сільськогосподарського призначення.

Таке зобов'язання розраховується як добуток нормативної грошової оцінки, площі земельної ділянки, кількості повних календарних місяців, протягом яких для такого земельної ділянки обчислюється зобов'язання, поділеного на 12, і коефіцієнта 0,05.

Так, було запропоновано депутатами від "Слуги народу" та "Довіри" ввести податок розміром 6 тисяч гривень за пай для власників землі. В податковому комітеті Верховної Ради законопроєкт підтримали.

Крім того, президент Володимир Зеленський 28 квітня підписав закон про скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення, тобто про відкриття ринку землі, що набере чинності з 1 липня 2021 року.

Більше новин про: податки Прем'єр-міністр Денис Шмигаль Сільське господарство Аграрії законопроєкт паї податок на паї рілля

Українську митницю треба реформувати за типом патр...
Детінізація АПК принесе в бюджети місцевих громад ...
Кабмін встановив, хто буде виконувати повноваження...
Депутати хочуть ввести новий податок на земельні п...
Захворюваність на коронавірус в Києві падає
Смертність від коронавірусу падає, а захворюваність зростає — 810 інфікованих за добу
Новини
Кулик запропонував оголосити "Народну підозру" Порошенку, щоб повернути $6 млрд українцям 13:45
У Росії не бачать підстав для нормандської зустрічі в серпні 13:44
Бойко вимагає відновити водопостачання Донбасу 13:43
Air France планує відновити рейси з Києва в Париж з 14 липня 13:33
Суд продовжив арешт підозрюваного у вбивстві Гандзюк Левіна до 24 серпня 13:21
більше новин
Поліція не пустила добровольців Нацкорпусу до охопленого вогнем села на Луганщині 19:07
Депутати 5 фракцій та груп вимагають від Президента, Прем'єра та НСТУ не закривати "Доброго ранку, Країно!" на UA:Перший 16:41 Документ
Печерський суд мав право приймати рішення про закриття справи по VAB банку Бахматюка, - нардепи 16:55
Перед податком всі рівні: "біла" робота аграріїв принесе селам до 12 млрд гривень 15:44
В "Слузі народу" пояснили символізм булави Зеленського з однойменного фільму 17:20
більше новин
Існує загроза ліквідації Комітету забезпечення доступності, цього не можна допустити, – Струневич 14:11
Депутати хочуть ввести новий податок на земельні паї і ріллю 16:30
Захворюваність на коронавірус стрімко збільшується другий день поспіль 09:53
Випускники-2020 почали отримувати повістки в армію: Міносвіти просить про відстрочку 15:53
Печерський суд мав право приймати рішення про закриття справи по VAB банку Бахматюка, - нардепи 16:55
більше новин
Економіка України продовжує падати, — Мінекономіки
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok