Введення нового податку на земельні паї та ріллю передчасне, – Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що ведення законопроєктом №3131 податкового зобов'язання для малих сільськогосподарських виробників є передчасним і некоректним в умовах кризи.

Про це він повідомив в ході засідання Кабінету Міністрів в середу, передають Українські Новини.

"Хотів повідомити нашу позицію щодо законопроєкту № 3131 про збільшення податків на гектар землі. Ця ідея на сьогодні передчасна в умовах кризи", - сказав Шмигаль.

Він уточнив, що в той час, коли фермери просять підтримки від держави, збільшення орендної плати, до якого може провести таке зобов'язання, є некоректним.

Шмигаль заявив, що через профільне міністерство і комітет Верховної Ради просить депутатів не приймати такий законопроєкт передчасно.

Як повідомляли Українські Новини, головне науково-експертне управління Верховної Ради уклало, що введення поставленого податкового зобов'язання, згідно з законопроєктом № 3131, призведе до збільшення податкового навантаження для селян і малих фермерів і не змінить ситуації для середніх і великих сільськогосподарських товаровиробників.

36 депутатів пропонують Верховній Раді ввести мінімальне податкове зобов'язання для власників, постійних користувачів, орендарів земельних ділянок і паїв сільськогосподарського призначення.

Таке зобов'язання розраховується як добуток нормативної грошової оцінки, площі земельної ділянки, кількості повних календарних місяців, протягом яких для такого земельної ділянки обчислюється зобов'язання, поділеного на 12, і коефіцієнта 0,05.

Так, було запропоновано депутатами від "Слуги народу" та "Довіри" ввести податок розміром 6 тисяч гривень за пай для власників землі. В податковому комітеті Верховної Ради законопроєкт підтримали.

Крім того, президент Володимир Зеленський 28 квітня підписав закон про скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення, тобто про відкриття ринку землі, що набере чинності з 1 липня 2021 року.