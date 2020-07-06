За 6 тисяч за пай: селян хочуть обкласти новим податком

В той час, як в Україні хочуть ввести новий податок у вигляді обов'язкової плати рієлторам при операціях з нерухомістю, народні депутати від "Слуги народу" і групи "Довіра" пропонують ввести податок на 6 тисяч гривень за пай для рядових власників землі - відповідний законопроєкт вже отримав "зелене світло" від податкового комітету ВР. Цю ініціативу підтримує також і великий агробізнес.

Про це повідомляє DW.

Дані Держгеокадастру свідчать, що близько 7 мільйонів українців мають земельні паї - в середньому близько чотирьох гектарів кожен. При цьому 4,7 мільйона власників паїв є одноосібниками - тобто обробляють свої паї самостійно. Інші паї здаються в оренду великим агрофірмам або холдингам.

Голова Комітету підприємців агропромислового комплексу при Торгово-промисловій палаті України Олег Юхновський каже, що в останні роки українці все частіше відмовляються здавати землю в оренду і вирішують обробляти її самостійно.

"Після 2014 року тенденція до розірвання договорів оренди прискорилася. З того часу на селі зростає підприємницький дух, дрібний бізнес непогано розвивається. Це створило проблеми для великих компаній", - говорить Юхновський.

Однак відродження мікрофермерства може зупинити новий законопроєкт №3131 щодо детінізації виробництва сільськогосподарської продукції, підготовлений понад 30 народними депутатами фракції "Слуга народу" і кількома з групи "Довіра".

Зокрема, проєкт закону впроваджує мінімальну податкову сплату з кожного гектара землі сільгосппризначення. У червні проєкт отримав "зелене світло" на прийняття за основу від комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики та включений до порядку денного парламенту. Доповідачем з ним призначений народний депутат від Слуги народу Мар'ян Заблоцький.

Зараз одноосібники сплачують лише земельний податок, який становить у середньому 140 гривень на гектар. Але оскільки розмір земельного податку встановлюють громади, виходячи з нормативної грошової оцінки землі, то він може становити до 300 гривень за гектар. Доходи від продажу сільськогосподарської продукції декларують ті одноосібники, хто вирощує її на власних земельних ділянках площею понад 2 гектари. І тільки тоді виникає необхідність оплатити 18 відсотків податку з цього доходу.

Водночас великий агробізнес звинувачує одноосібників в тому, що вони зловживають можливістю не звітувати про доходи.

"Всі повинні платити податки. А у нас 30 відсотків землі обробляється "по-чорному", неофіційно", - говорить Алекс Ліссітса, виконавчий директор ІМК - одного з найбільших агрохолдингів України.

"Одна з основних форм наповнення бюджету - земля сільськогосподарського призначення. Тому потрібно вводити спеціальний податок на землю для того, щоб цей податок залишався у сільській місцевості і знову ж працював на місцеву громаду", - додав Він.

Прихильники закону вважають, що він завадить спекуляції на ринку землі. Адже її буде невигідно утримувати, нічого не вирощуючи.

Економіст Київської школи економіки Олег Нів'євський вважає законопроєкт № 3131 небезпечним.

"Це просто land grab, як по-англійськи називається феномен силового витіснення дрібних фермерів з їх землі великими агрокомпаніями. Таким чином будуть просто "віджимати" землю у одноосібників", - зазначає експерт. Він прогнозує, що селян змусять позбавлятися від землі, утримувати яку багатьом стане невигідно.

Нів'євський також не згоден із звинуваченнями в адресу одноосібників в нечесній конкуренції. Адже і великі підприємства, за його словами, платять мінімум податків завдяки спрощеній четвертій групі оподаткування.

Експерти відзначають, що формально новий податок поширюється на всіх, але агрофірми і холдинги платити його фактично не будуть.

Вони пояснюють це тим, що сукупні податки, які сплачують юридичні особи, включаючи ПДВ, зазвичай складають понад 1500 грн в перерахунку з гектара і, згідно із законопроєктом №3131 їм нічого додатково платити не доведеться.

Як повідомляли Українські Новини, 28 квітня Президент Володимир Зеленський підписав закон, передбачає скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення з 1 липня 2021 року.

Тим часом, в Україні на смартфони, планшети і телевізори хочуть ввести податок.