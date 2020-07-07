Депутати хочуть ввести новий податок на земельні паї і ріллю

Верховній Раді 36 депутатів пропонують ввести мінімальне податкове зобов'язання для власників, орендарів постійних користувачів земельних ділянок і паїв сільськогосподарського призначення. Крім того 6 депутатів пропонують ввести податок на 6 тисяч гривень за пай для власників землі.

Про це йдеться в законопроєкті № 3131, передають Українські Новини.

Згідно з ним, пропонується ввести поняття "поставлене податкове зобов'язання", що означає мінімальне податкове зобов'язання фізичної або юридичної особи – власника, постійного користувача, орендаря (в тому числі на умовах емфітевзису) земельних ділянок сільськогосподарського призначення, земельних часток (паїв) як виділених, так і не виділені в натурі.

При цьому мінімальне податкове зобов'язання визначається для кожної земельної ділянки, а щодо власника визначається загальна поставлене податкове зобов'язання як сума зобов'язань за кожною земельною ділянкою, яка йому належить.

Таке зобов'язання розраховується як добуток нормативної грошової оцінки, площі земельної ділянки, кількості повних календарних місяців, протягом яких для такої земельної ділянки обчислюється зобов'язання, поділеного на 12, і коефіцієнта 0,05.

Поставлене податкове зобов'язання не визначається для власників (постійних користувачів) земельних ділянок, у тому числі членів (крім голови) сімейного фермерського господарства, переданих такими особами в користування, оренду на підставі зареєстрованих договорів, а також для орендарів земельних ділянок, переданих іншим особам за договорами суборенди.

Як повідомляли Українські Новини, великі агрохолдинги, які акумулюють основний дохід в сільському господарстві України, платити новий податок не будуть, оскільки лише орендують більшу частину землі, а не володіють нею на правах власності.

Тим часом в Україні хочуть ввести новий податок у вигляді обов'язкової плати рієлторам при операціях з нерухомістю.

28 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон, передбачає скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення з 1 липня 2021 року.