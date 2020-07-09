МОЗ планує повноцінний запуск електронних лікарняних на початку 2021 року

Тоді як Міністерство охорони здоров'я планує запустити пілотний проект електронних лікарняних, відомство розраховує на повноцінний запуск е-медвисновків на початку 2021 року.

Про це під час брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я з питань цифровий трансформації Ярослав Кучер, передають Українські Новини.

"Ми зараз плануємо, що він буде впроваджений на початку 2021 року", — сказав він.

Кучер підкреслив, що до цього часу систему можна буде запустити так, щоб вона працювала без перевантажень і "зависань".

Раніше Українські Новини повідомляли, Міністерство охорони здоров'я має намір запустити електронні лікарняні з 1 квітня. У відомстві додають, це буде перший етап, який дозволить навести порядок в системі і продовжити боротьбу з корупцією у сфері соціального страхування.

Також Міністерство охорони здоров'я розробляє електронні медвисновки, які будуть доступні в електронній системі e-Health. Крім того, в рамках програми "е-Малятко" розробляється електронний висновок про народження дитини.