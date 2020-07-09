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09 липня 2020, четвер, 11:18 3
Медицина 2020-07-09T11:45:01+03:00
Українські Новини
МОЗ планує повноцінний запуск електронних лікарняних на початку 2021 року

МОЗ планує повноцінний запуск електронних лікарняних на початку 2021 року

Ирина Николенко
МОЗ, Міністерство охорони здоров’я України, Електронний лікарняний, медичні висновки, e-Health
Електронні лікарняні. Фото: nidosporlanutricionclinica.mx/es
Електронні лікарняні. Фото: nidosporlanutricionclinica.mx/es

Тоді як Міністерство охорони здоров'я планує запустити пілотний проект електронних лікарняних, відомство розраховує на повноцінний запуск е-медвисновків на початку 2021 року.

Про це під час брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я з питань цифровий трансформації Ярослав Кучер, передають Українські Новини.

"Ми зараз плануємо, що він буде впроваджений на початку 2021 року", — сказав він.

Кучер підкреслив, що до цього часу систему можна буде запустити так, щоб вона працювала без перевантажень і "зависань".

Раніше Українські Новини повідомляли, Міністерство охорони здоров'я має намір запустити електронні лікарняні з 1 квітня. У відомстві додають, це буде перший етап, який дозволить навести порядок в системі і продовжити боротьбу з корупцією у сфері соціального страхування.

Також Міністерство охорони здоров'я розробляє електронні медвисновки, які будуть доступні в електронній системі e-Health. Крім того, в рамках програми "е-Малятко" розробляється електронний висновок про народження дитини.

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