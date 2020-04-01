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01 квітня 2020, середа, 07:00 24
Медицина 2020-04-01T08:45:32+03:00
Українські Новини
Сьогодні повинен запрацювати електронний лікарняний

Сьогодні повинен запрацювати електронний лікарняний

Валерия Драгомирова
Лікарі, Лікарні, Електронний лікарняний
Лікар. Фото: pixabay
Лікар. Фото: pixabay

З 1 квітня в Україні повинен запрацювати електронний лікарняний. Про це в січні заявив заступник Міністра соціальної політики Олег Коваль.

За його словами, це буде перший етап, який дозволить навести порядок в системі і продовжити боротьбу з корупцією у сфері соціального страхування.

Також електронний лікарняний принесе більше прозорості і відкритості в процес видачі лікарняних.

За словами колишнього міністра Кабінету Міністрів Дмитра Дубілета, замість того, щоб виписувати лікарняні листи на паперових бланках, лікарі будуть це робити через простий веб-інтерфейс з використанням цифрового підпису.

Тепер, коли вони будуть в електронній формі, підробляти їх без участі лікаря буде неможливо, а лікарям виписувати фейкові листи буде складніше, тому що тепер все автоматично фіксується і аналізується в єдиній електронній системі.

Також, громадянам можна буде не відвідувати лікарню окремо, щоб закрити лікарняний, так як лікар ставить термін лікарняного за замовчуванням і він може закриватися без окремо відвідування лікарні (візит потрібний, якщо термін закриття лікарняного змінився).

Крім цього, інформація у фонд і до роботодавця передається автоматично, без довгого кругообігу паперових бланків.

Раніше Українські Новини писали, що зміниться в квітні для українців.

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