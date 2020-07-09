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09 липня 2020, четвер, 10:28 13
Медицина 2020-07-09T11:30:03+03:00
Українські Новини
МОЗ планує запустити пілотний проект е-лікарняних з використанням інтерфейсу Пенсійного фонду

МОЗ планує запустити пілотний проект е-лікарняних з використанням інтерфейсу Пенсійного фонду

Ирина Николенко
МОЗ, Лікарняні, Електронний лікарняний, лікарняний
Електронні лікарняні . Фото: pexels
Електронні лікарняні . Фото: pexels

Тоді як Міністерство охорони здоров'я створило медичну раду для розробки пропозицій щодо медреформи, відомство має намір запустити пілотний проект електронних лікарняних з використанням інтерфейсу на сайті Пенсійного фонду.

Про це під час брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я з питань цифрової трансформації Ярослав Кучер, передають Українські Новини.

"Для того, щоб не втрачати час, ми запускаємо електронні лікарняні в 2 етапи. Є 2 моделі розвитку цього проекту", — сказав він.

З його слів, перша модель — це спрощена система.

"Наші партнери з Пенсійного фонду розробили спеціальний веб-інтерфейс на своєму сайті, де лікар з будь-якого медичного закладу за допомогою електронного цифрового підпису в спеціальній формі може вносити інформацію про пацієнта щодо його тимчасової непрацездатності", — прокоментував Кучер.

Далі інформація в автоматичному режимі надходить в усі необхідні служби і відомства.

З слів Кучера, ця система дозволяє запустити електронні лікарняні до вересня.

"До завтра, до 15:00 10 липня, ми приймаємо від усіх відповідних медустанов форми реєстрації для тих, хто хоче протестувати цю систему, поки вона повністю не введена в експлуатацію", — зазначив заступник міністра.

Після реєстрації медустанови отримають інструкції для роботи в пілотному проекті електронних лікарняних.

Вже після отримання результатів пілотного проекту будуть затверджені нормативні документи, що дозволяють ввести систему в промислову експлуатацію.

При цьому, з слів Кучера, паралельно йде розробка центрального компонента системи, що дозволяє виписати електронний лікарняний з мінімальними витратами часу з боку лікаря.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство охорони здоров'я розробляє електронні медвисновки в системі e-Health.

Також Міністерство охорони здоров'я пропонує внести зміни в принцип фінансування пакетів послуг з лікування хворих коронавірусом.

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