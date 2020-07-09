У системі e-Health з'являться електронні медичні висновки

Крім того, що МОЗ має намір запустити пілотний проект е-лікарняних з використанням інтерфейсу Пенсійного фонду, міністерство охорони здоров'я розробляє електронні медвисновки в системі e-Health. Про це під час брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я з питань цифрової трансформації Ярослав Кучер, передають Українські Новини. "Зараз в електронній системі охорони здоров'я розробляється базовий функціонал електронних медичних висновків... Всі ті висновки, які зараз надаються в паперовій формі, у майбутньому мають бути в електронному вигляді", — сказав він. Також в рамках програми "е-Малятко" розробляється електронний висновок про народження дитини. "Висновки будуть створюватися лікарем на підставі медичних даних через кабінет в системі e-Health. Це буде уніфікована система", — прокоментував Кучер. Як повідомляли Українські Новини, у 2017 році Міністерство охорони здоров'я України почало офіційно реєструвати українські лікарні в новій електронній системі охорони здоров'я eHealth. А тим часом, після запуску системи медгарантій близько 332 медустанов на грані закриття.