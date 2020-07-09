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09 липня 2020, четвер, 10:55 10
Суспільство 2020-07-09T11:30:02+03:00
Українські Новини
У системі e-Health з'являться електронні медичні висновки

У системі e-Health з'являться електронні медичні висновки

Ольга Фандорина
МОЗ, Електронний лікарняний, медичні висновки, e-Health
e-Health. Фото: 24 канал
e-Health. Фото: 24 канал

Крім того, що МОЗ має намір запустити пілотний проект е-лікарняних з використанням інтерфейсу Пенсійного фонду, міністерство охорони здоров'я розробляє електронні медвисновки в системі e-Health.

Про це під час брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я з питань цифрової трансформації Ярослав Кучер, передають Українські Новини.

"Зараз в електронній системі охорони здоров'я розробляється базовий функціонал електронних медичних висновків... Всі ті висновки, які зараз надаються в паперовій формі, у майбутньому мають бути в електронному вигляді", — сказав він.

Також в рамках програми "е-Малятко" розробляється електронний висновок про народження дитини.

"Висновки будуть створюватися лікарем на підставі медичних даних через кабінет в системі e-Health. Це буде уніфікована система", — прокоментував Кучер.

Як повідомляли Українські Новини, у 2017 році Міністерство охорони здоров'я України почало офіційно реєструвати українські лікарні в новій електронній системі охорони здоров'я eHealth.

А тим часом, після запуску системи медгарантій близько 332 медустанов на грані закриття.

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