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03 липня 2020, пʼятниця, 10:03 6
Медицина 2020-07-03T11:00:02+03:00
Українські Новини
МОЗ створив медраду для розробки пропозицій з реформування системи охорони здоров'я

МОЗ створив медраду для розробки пропозицій з реформування системи охорони здоров'я

Ирина Николенко
МОЗ, Максим Степанов, медрада
Максим Степанов
Максим Степанов

Міністерство охорони здоров'я створило медичну раду для розробки пропозицій з реформування системи охорони здоров'я в той час, як міністр охорони здоров'я не представив свою концепцію медреформи. 

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

За його словами, наказ про створення ради був підписаний 2 липня.

"Основними завданнями медичної ради є розроблення та внесення міністрові охорони здоров'я пропозицій щодо реформування системи охорони здоров'я, внесення пропозицій щодо визначення пріоритетів щодо використання міжнародної технічної допомоги, бенефіціаром якої визначений МОЗ, для впровадження реформи", – прокоментував Степанов.

Також медрада зможе надавати рекомендації щодо впровадження у лікарнях нових медичних технологій, буде аналізувати пріоритетні напрямки розвитку системи охорони здоров'я і результати наукових досліджень.

За словами міністра, до ради увійшли провідні фахівці різних сфер охорони здоров'я, в тому числі онкологи, інфекціоністи, а також головні лікарі лікарень.

Як повідомляли Українські Новини, Україна зобов'язалася перед Міжнародним валютним фондом продовжити реалізацію реформи охорони здоров'я та розширити новий механізм фінансування медичної допомоги.

Також екс-міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька заявила, що дії МОЗ не передбачають згортання другого етапу медичної реформи.

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