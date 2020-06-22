МОЗ хоче внести зміни у фінансування лікування хворих на коронавірус

Міністерство охорони здоров'я ініціює внесення змін в принцип фінансування пакетів послуг з лікування хворих на коронавірус в той час, як в Україні зросла кількість областей, які не готові до пом'якшення карантину.

Про це йдеться в повідомленні міністерства, передають Українські Новини.

"МОЗ допомагає всім регіонам максимально ефективно боротися з коронавірусом. Зокрема, зараз нам важливо змінити принцип фінансування по пакетах лікування COVID-19", - цитуються в ньому слова міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

При цьому про подробиці пропонованих змін не повідомляється.

Як повідомляли Українські Новини, у квітні Кабінет Міністрів затвердив 4 пакети послуг з лікування хворих на коронавірусну інфекцію.

Перший пакет - це стаціонарна допомога для хворих, другий пакет - екстрена медична допомога пацієнтам з підозрою та встановленим захворюванням, третій - медична допомога, яка надається мобільними медбригадами, і четвертий - стаціонарна допомога при коронавірусній хворобі, яка надається окремими установами охорони здоров'я протягом квітня (лікарні, які не визначені лікарнями "першої хвилі", однак все ж лікували пацієнтів з коронавірусом).

Також Верховна Рада створила в держбюджеті-2020 фонд боротьби з коронавірусом.