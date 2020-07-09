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09 липня 2020, четвер, 09:54 7
Суспільство 2020-07-09T11:15:03+03:00
Українські Новини
Повінь на Західній Україні: у Чернівецькій області підтоплено 4 населених пункти

Повінь на Західній Україні: у Чернівецькій області підтоплено 4 населених пункти

Ольга Фандорина
Затоплення, Затоплення вулиць, Чернівецька область, Паводок 2020
Повінь, Чернівці, Фото: facebook.com/oleg.nykonorov
Повінь, Чернівці, Фото: facebook.com/oleg.nykonorov

У Чернівецькій області, через 15 днів після сильних повеней на Західній Україні, залишаються підтопленими 4 населених пункти. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

"Станом на 7 год. 9 липня, на території західних областей залишаються підтопленими: 4 (було 349) населені пункти в Чернівецькій області ", — сказано в повідомленні.

За даними ДСНС, досі підтоплені 4 (було 7225) підвали у Івано-Франківській області; 12 (було 22 тис. 182) присадибних ділянок у Чернівецькій області.

Зруйновані 202,4 км автодоріг і 95 мостів, пошкоджено 549 км доріг і 213 мостів.

Силами ДСНС з початку проведення робіт врятовано 478 осіб, евакуйовано 721 людина, відселено 1324 людини.

Протягом доби відкачано 2853 куб. м води (з початку робіт — понад 370 тис. куб. м), доставлена для населення 1 тонна питної води.

Всього до робіт залучено 259 осіб та 96 одиниць техніки, з них від ДСНС 189 людей. і 71 од. техніки (з них 2 вертольоти ДСНС).

Як повідомляли Українські Новини, прокуратура Івано-Франківської області розпочала кримінальне провадження за фактом вирубки лісів, що ймовірно призвело до стихійного лиха на території Прикарпаття.

Поки ж Кабінет Міністрів встановив виплату власникам зруйнованих внаслідок повені житлових будинків в розмірі 300 тис. гривень на сім'ю, сім'ям загиблих - 200 тис. гривень.

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