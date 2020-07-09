Повінь на Західній Україні: у Чернівецькій області підтоплено 4 населених пункти

У Чернівецькій області, через 15 днів після сильних повеней на Західній Україні, залишаються підтопленими 4 населених пункти. Про це повідомляє прес-служба ДСНС. "Станом на 7 год. 9 липня, на території західних областей залишаються підтопленими: 4 (було 349) населені пункти в Чернівецькій області ", — сказано в повідомленні. За даними ДСНС, досі підтоплені 4 (було 7225) підвали у Івано-Франківській області; 12 (було 22 тис. 182) присадибних ділянок у Чернівецькій області. Зруйновані 202,4 км автодоріг і 95 мостів, пошкоджено 549 км доріг і 213 мостів. Силами ДСНС з початку проведення робіт врятовано 478 осіб, евакуйовано 721 людина, відселено 1324 людини. Протягом доби відкачано 2853 куб. м води (з початку робіт — понад 370 тис. куб. м), доставлена для населення 1 тонна питної води. Всього до робіт залучено 259 осіб та 96 одиниць техніки, з них від ДСНС 189 людей. і 71 од. техніки (з них 2 вертольоти ДСНС). Як повідомляли Українські Новини, прокуратура Івано-Франківської області розпочала кримінальне провадження за фактом вирубки лісів, що ймовірно призвело до стихійного лиха на території Прикарпаття. Поки ж Кабінет Міністрів встановив виплату власникам зруйнованих внаслідок повені житлових будинків в розмірі 300 тис. гривень на сім'ю, сім'ям загиблих - 200 тис. гривень.