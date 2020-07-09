У пастці соціального дистанціювання. Як пандемія коронавірусу впливає на мозок і емоції

Прийняття того факту, що світу необхідно було провести в самоізоляції близько трьох місяців, вплинуло на кожну людину, чия країна зіткнулася з пандемією коронавірусу. Відомий американський вчений, професор Стенфордського університету Роберт Сапольскі у своєму есе розповів, наскільки зовнішні фактори і пандемія впливають на розум і емоції людини. Про це повідомляє Reminder.

Сапольскі ідентифікує пандемію, як критичний момент для нашого мозку. Якщо говорити науковою мовою, то в соціальному і нейробіологічному сенсі. Він має на увазі, що з одного боку, пандемія поставила нас перед необхідністю приймати масу важливих рішень. З іншого боку, створила стресову ситуацію, в якій ми є уразливими, і під впливом стресу можемо зробити помилку.

Як аргументує Сапольскі, пандемія коронавірусу порушує взаємодію двох частин мозку, одна з яких відповідає за раціональне мислення, а інша – за емоції.

Як причини такого явища вчений називає невизначеність, що провокує стрес. Зараз невизначеності в житті стало набагато більше: чутки і суперечлива інформація про хвороби, проблеми з точністю і доступністю тестів, відсутність чітких прогнозів, маніпулюють статистикою політики, розводять руками експерти. У такій ситуації точкою опори для нас могла б стати соціальна підтримка: жива розмова, особистий контакт, підбадьорливе поплескування по плечу. Але люди опинилися в пастці "соціального дистанціювання".

Під час затяжного стресу і за відсутності психологічної підтримки в організмі виділяються глюкокортикоїди – це клас стресових гормонів, які роблять дві речі: активують амигдалу і одночасно гальмують активність префронтальної кори, не даючи їй вчасно зупинити злетівшу з котушок лімбічну систему. Нейробіологічні дослідження показують, що стрес завжди впливає на процес прийняття рішень саме так: порушує баланс між розумом і емоціями.

Сапольскі також пояснює ще один наслідок стресу: ми починаємо зганяти роздратування стресу на більш слабких людей, що провокує скорочення кола друзів, зростання агресії та спотворення сприйняття світу.

Ситуація ускладнюється тим, що світ охоплений не тільки коронавірусно інфекцією. Набагато раніше світ охопила пандемія невігластва і популізму. Уособленням цієї тенденції Сапольскі вважає Трампа, який "оголошує фейком будь-який незручний для нього факт". Наприклад, дані ВООЗ про рівні смертності від коронавірусу. Кожна така заява безвідповідальних політиків діє на нас як гормони стресу, які гальмують префронтальну кору і одночасно стимулюють амигдалу, порушуючи баланс між раціональним мисленням і лімбічною системою в масштабах всього суспільства. Пандемія коронавірусу в поєднанні з пандемією популізму робить нас агресивно ірраціональними.

Професор рекомендує в цей час зберігати пильність.

"Ми не можемо змінити механізм роботи мозку при стресі. Але контролювати найгірші тенденції, які генерує наш мозок в такі моменти, ми можемо. Ми повинні", – резюмував Сапольски.

Як повідомляли Українські Новини, сотні вчених ВООЗ закликали переглянути рекомендації щодо коронавірусу.

Крім того, у ВООЗ заявили, що пандемія коронавірусної хвороби далека від завершення.