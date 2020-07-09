підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Життя
  • У пастці соціального дистанціювання. Як пандемія коронавірусу впливає на мозок і емоції
09 липня 2020, четвер, 07:10 6
Життя 2020-07-09T09:15:01+03:00
Українські Новини
У пастці соціального дистанціювання. Як пандемія коронавірусу впливає на мозок і емоції

У пастці соціального дистанціювання. Як пандемія коронавірусу впливає на мозок і емоції

Елизавета Кесельман
Мозок. фото: Hi-News.ru
Мозок. фото: Hi-News.ru

Прийняття того факту, що світу необхідно було провести в самоізоляції близько трьох місяців, вплинуло на кожну людину, чия країна зіткнулася з пандемією коронавірусу. Відомий американський вчений, професор Стенфордського університету Роберт Сапольскі у своєму есе розповів, наскільки зовнішні фактори і пандемія впливають на розум і емоції людини. Про це повідомляє Reminder.

Сапольскі ідентифікує пандемію, як критичний момент для нашого мозку. Якщо говорити науковою мовою, то в соціальному і нейробіологічному сенсі. Він має на увазі, що з одного боку, пандемія поставила нас перед необхідністю приймати масу важливих рішень. З іншого боку, створила стресову ситуацію, в якій ми є уразливими, і під впливом стресу можемо зробити помилку.

Як аргументує Сапольскі, пандемія коронавірусу порушує взаємодію двох частин мозку, одна з яких відповідає за раціональне мислення, а інша – за емоції.

Як причини такого явища вчений називає невизначеність, що провокує стрес. Зараз невизначеності в житті стало набагато більше: чутки і суперечлива інформація про хвороби, проблеми з точністю і доступністю тестів, відсутність чітких прогнозів, маніпулюють статистикою політики, розводять руками експерти. У такій ситуації точкою опори для нас могла б стати соціальна підтримка: жива розмова, особистий контакт, підбадьорливе поплескування по плечу. Але люди опинилися в пастці "соціального дистанціювання".

Під час затяжного стресу і за відсутності психологічної підтримки в організмі виділяються глюкокортикоїди – це клас стресових гормонів, які роблять дві речі: активують амигдалу і одночасно гальмують активність префронтальної кори, не даючи їй вчасно зупинити злетівшу з котушок лімбічну систему. Нейробіологічні дослідження показують, що стрес завжди впливає на процес прийняття рішень саме так: порушує баланс між розумом і емоціями.

Сапольскі також пояснює ще один наслідок стресу: ми починаємо зганяти роздратування стресу на більш слабких людей, що провокує скорочення кола друзів, зростання агресії та спотворення сприйняття світу.

Ситуація ускладнюється тим, що світ охоплений не тільки коронавірусно інфекцією. Набагато раніше світ охопила пандемія невігластва і популізму. Уособленням цієї тенденції Сапольскі вважає Трампа, який "оголошує фейком будь-який незручний для нього факт". Наприклад, дані ВООЗ про рівні смертності від коронавірусу. Кожна така заява безвідповідальних політиків діє на нас як гормони стресу, які гальмують префронтальну кору і одночасно стимулюють амигдалу, порушуючи баланс між раціональним мисленням і лімбічною системою в масштабах всього суспільства. Пандемія коронавірусу в поєднанні з пандемією популізму робить нас агресивно ірраціональними.

Професор рекомендує в цей час зберігати пильність.

"Ми не можемо змінити механізм роботи мозку при стресі. Але контролювати найгірші тенденції, які генерує наш мозок в такі моменти, ми можемо. Ми повинні", – резюмував Сапольски.

Як повідомляли Українські Новини, сотні вчених ВООЗ закликали переглянути рекомендації щодо коронавірусу.

Крім того, у ВООЗ заявили, що пандемія коронавірусної хвороби далека від завершення.

Більше новин про:

Смертність від коронавірусу падає, а захворюваність зростає — 810 інфікованих за добу
Економіка України продовжує падати, — Мінекономіки
Новини
Шквальний вітер, грози і град. Рятувальники попередили про погіршення погоди 09:46
АМКУ може заблокувати весь ринок тютюнових виробів України – Асоціація "Укртютюн" 09:25
Смертність від коронавірусу падає, а захворюваність зростає — 810 інфікованих за добу 09:22
"Вінницягаз Збут" продовжить постачання газу за регульованими цінами до серпня 09:21 Прес-реліз
Економіка України продовжує падати, — Мінекономіки 09:16
більше новин
Поліція не пустила добровольців Нацкорпусу до охопленого вогнем села на Луганщині 19:07
Депутати 5 фракцій та груп вимагають від Президента, Прем'єра та НСТУ не закривати "Доброго ранку, Країно!" на UA:Перший 16:41 Документ
Печерський суд мав право приймати рішення про закриття справи по VAB банку Бахматюка, - нардепи 16:55
Перед податком всі рівні: "біла" робота аграріїв принесе селам до 12 млрд гривень 15:44
В "Слузі народу" пояснили символізм булави Зеленського з однойменного фільму 17:20
більше новин
Існує загроза ліквідації Комітету забезпечення доступності, цього не можна допустити, – Струневич 14:11
Депутати хочуть ввести новий податок на земельні паї і ріллю 16:30
Печерський суд мав право приймати рішення про закриття справи по VAB банку Бахматюка, - нардепи 16:55
Албанія потрапила в український список "червоної зони" 14:33
Випускники-2020 почали отримувати повістки в армію: Міносвіти просить про відстрочку 15:53
більше новин
На Донбасі ЗСУ зазнали втрат: загинув один військовий, ще трьох поранено
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok