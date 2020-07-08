Місце Вакарчука в Раді займе дружина ексміністра оборони

Центральна виборча комісія (ЦВК) визнала обраним депутатом Верховної Ради від партії "Голос" замість Святослава Вакарчука дружину колишнього міністра оборони Андрія Загороднюка Аліну Свідерську.

Про це сказано в повідомленні пресслужби ЦВК, передають Українські Новини.

"ЦВК визнала обраною народним депутатом України Аліну Свідерську", — сказано в ньому.

У червні Вакарчук вирішив скласти депутатські повноваження, однак Рада відмовилася задовольнити його заяву.

Після цього він вирішив вийти з фракції "Голос", щоб у відповідності з Конституцією партія виключила його зі свого виборчого списку для автоматичної втрати мандата.

Замість Вакарчука ЦВК визнала обраним депутатом Ради наступного за черговістю кандидата з виборчого списку "Голосу" — Свідерську, включену в нього під №19.

Для реєстрації депутатом вона повинна протягом 20 днів подати у ЦВК необхідні документи.

Після реєстрації вона зможе приступити до виконання депутатських обов'язків, коли на засіданні парламенту прийме присягу.

Наразі 31-річна Свідерська — директор норвезької компанії AICE Hydro в Україні, спеціалізується на пошуку, відборі та розвитку інвестиційних проектів з розвитку малих гідроелектростанцій.

У 2015 році вона була радником міністра економіки Айвараса Абромавичуса з питань дерегуляції, у 2013 — юристом компанії Clifford Chance.

Свідерська є випускницею Києво-Могилянської академії за спеціальністю "правознавство" та Кембриджського університету (Велика Британія) за тією ж спеціальністю, стипендіатом програми "Всесвітні студії" фонду Віктора Пінчука, отримала освіту в Британії за стипендією Джорджа Сороса.

Як повідомляли Українські Новини, після складання депутатських повноважень Вакарчук збирається зайнятися освітнім проєктом.

Крім того, Святослав Вакарчук прогулював роботу у Верховній Раді з 20 травня.