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08 липня 2020, середа, 23:19 8
Верховна Рада і партії 2020-07-09T01:30:01+03:00
Українські Новини
Місце Вакарчука в Раді займе дружина ексміністра оборони

Місце Вакарчука в Раді займе дружина ексміністра оборони

Надежда Комендантова
Святослав Вакарчук, Верховна Рада, Андрій Загороднюк, Аліна Свідерська, Фракція
Аліна Свідерська. Фото: Facebook/Alina Sviderska
Аліна Свідерська. Фото: Facebook/Alina Sviderska

Центральна виборча комісія (ЦВК) визнала обраним депутатом Верховної Ради від партії "Голос" замість Святослава Вакарчука дружину колишнього міністра оборони Андрія Загороднюка Аліну Свідерську.

Про це сказано в повідомленні пресслужби ЦВК, передають Українські Новини.

"ЦВК визнала обраною народним депутатом України Аліну Свідерську", — сказано в ньому.

У червні Вакарчук вирішив скласти депутатські повноваження, однак Рада відмовилася задовольнити його заяву.

Після цього він вирішив вийти з фракції "Голос", щоб у відповідності з Конституцією партія виключила його зі свого виборчого списку для автоматичної втрати мандата.

Замість Вакарчука ЦВК визнала обраним депутатом Ради наступного за черговістю кандидата з виборчого списку "Голосу" — Свідерську, включену в нього під №19.

Для реєстрації депутатом вона повинна протягом 20 днів подати у ЦВК необхідні документи.

Після реєстрації вона зможе приступити до виконання депутатських обов'язків, коли на засіданні парламенту прийме присягу.

Наразі 31-річна Свідерська — директор норвезької компанії AICE Hydro в Україні, спеціалізується на пошуку, відборі та розвитку інвестиційних проектів з розвитку малих гідроелектростанцій.

У 2015 році вона була радником міністра економіки Айвараса Абромавичуса з питань дерегуляції, у 2013 — юристом компанії Clifford Chance.

Свідерська є випускницею Києво-Могилянської академії за спеціальністю "правознавство" та Кембриджського університету (Велика Британія) за тією ж спеціальністю, стипендіатом програми "Всесвітні студії" фонду Віктора Пінчука, отримала освіту в Британії за стипендією Джорджа Сороса.

Як повідомляли Українські Новини, після складання депутатських повноважень Вакарчук збирається зайнятися освітнім проєктом. 

Крім того, Святослав Вакарчук прогулював роботу у Верховній Раді з 20 травня.

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