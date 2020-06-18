У Києві планують побудувати канатну дорогу через Дніпро

В той час, як у Києві планують створити музейну експозицію історії Труханового острова, для облаштування атракціону канатної переправи через Дніпро від арки Дружби народів на Труханів острів Київська міська державна адміністрація (КМДА) вирішила залучити інвестора.

Про це передають Українські Новини з посиланням на розпорядження КМДА № 864 від 16 червня.

Конкурсної комісії доручено провести конкурс з залучення інвестора для цього проєкту.

Замовником проєкту визначено комунальне підприємство з охорони, утримання та експлуатації земель водного фонду "Плесо".

Київське інвестиційне агентство "замовником підготовчих (передінвестиційних) робіт для проведення конкурсу, йому доручено розробити орієнтовні техніко-економічні показники проєкту.

Згідно з повідомленням КМДА, планується, що довжина канатної переправи становитиме 530 м, облаштування об'єкта передбачається зі встановленням збірно-розбірних конструкцій без облаштування фундаменту.

У повідомленні підкреслюється, що проєкт канатної переправи є елементом рекреаційної інфраструктури і не передбачає будівництво або будь-які роботи, що можуть призвести до пошкодження об'єктів культурної спадщини.

Як повідомляли Українські Новини, Кличко вирішив будувати за 495,2 млн пішохідний туристичний маршрут на Трухановому острові.

У минулому році в Києві відкрили пішохідно-велосипедний міст ("Міст Кличка").