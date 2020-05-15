В карантин у Києві стало вдвічі більше велосипедистів

Кількість велосипедистів у Києві під час карантину, з 12 березня, збільшилася в 2,5 рази. Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Під час карантину кількість велосипедистів в столиці збільшилась у 2,5 рази", - сказав він.

Кличко зазначив, що на даний момент сумарна довжина велодоріжок і велосмугами в Києві складає майже 100 км, також ще 17 км - смуги громадського транспорту, де в рамках експерименту дозволено рух на велосипеді.

Він повідомив, що на проспектах Степана Бандери і Любомира Гузара, вулицях Довбуша, Золотоворітській, Пушкінській будуються велосипедні інфраструктури.

Також, за словами Кличка, у столиці розширилася мережа прокату велосипедів Nextbike до 305 локацій.

Як повідомляли Українські Новини, Київ не має наміру підвищувати тарифи на проїзд у громадському транспорті після його запуску.

Київ планує відновити роботу громадського транспорту після 22 травня.

Також Кличко просить Кабмін відновити роботу київського метро з 25 травня.