На Закарпатті трьох співробітників лісництва підозрюють у недбалості, яка призвела до мільйонних збитків

Поки однією з причин повені на заході України вважають вирубку лісу, Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило лісничому і двом майстрам лісу про підозру у службової недбалості, що призвела до 7 млн гривень збитків.

Про це сказано в повідомленні прес-служби відомства, передають Українські Новини.

"Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Львів, повідомили про підозру лісничому і двом майстрам лісу державної лісової охорони Станіславського лісництва ДП "Ясінянське ЛМГ" Закарпатської області", — сказано в ньому.

Їх підозрюють у скоєнні службової недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам у сфері охорони, відтворення, сталого та раціонального використання лісових ресурсів (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу).

За попередньою інформацією, працівники через неналежне виконання службових обов'язків допустили незаконну вирубку понад 700 дерев без дозволу (лісорубного квитка) невстановленими особами, внаслідок чого державі завдано збитків у сумі майже 7 млн гривень.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Закарпатської області.

Оперативне супроводження — управління Служби безпеки України в Закарпатській області.

У разі доведення вини підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Як повідомляли Українські Новини, слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань повідомили 4 лісничим про підозру у незаконній вирубці деревини на суму 6 мільйонів гривень в Житомирській області.

Закарпатська область оцінює збитки від негоди і повені в 125 мільйонів гривень.