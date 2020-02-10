ДБР підозрює 4 лісничих у вирубці деревини на 6 млн гривень

Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань повідомили 4 лісничим про підозру у незаконній вирубці деревини на суму 6 мільйонів гривень в Житомирській області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДБР, передають Українські Новини.

"Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань повідомили про підозру чотирьом лісничим ДП "Олевське лісове господарство". Посадові особи підозрюються в розтраті майна в особливо великих розмірах вчинене групою осіб", - сказано в ньому.

За попередньою інформацією, працівники лісгоспу у змові з посадовими особами спеціалізованого лісозахисного підприємства та територіального органу Держлісагентства під час відводу насаджень в санітарні рубки вносили неправдиві відомості у документи. На лісових ділянках, які відведені в рубку, був значно більший запас дерев, ніж в документах.

Внаслідок незаконних рубок, за попередніми підрахунками, державі завдано збитків на суму понад 6 млн гривень.

На даний момент ДБР проводить 35 обшуків за місцем розташування лісгоспу, його лісництв, спеціалізованого лесозащитного підприємства, територіального органу та центрального апарату Держлісагентства, а також у місцях проживання та інших об'єктах нерухомості посадових осіб державної лісової охорони.

Також, обшуки проводяться за місцем проживання підприємців лісозаготівельників і здійснення лісопереробки. Під час обшуку території однієї з лесопереработок правоохоронці виявили 600 кубометрів сосни без документів на неї.

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