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06 березня 2020, пʼятниця, 14:53 14
Події 2020-03-06T16:30:03+02:00
Українські Новини
Відео дня: в одеському храмі побилися два священика

Відео дня: в одеському храмі побилися два священика

Кира Молчанова
Храм, Релігійні організації, Одеса, Церква, масова бійка, Бійка

В одеському соборі кафедральному соборі Різдва Христового два священики влаштували бійку, в якій взяли участь парафіяни.

Про це повідомляє одеський інформаційний ресурс "Думська".

Як пише видання, священика Віталія Сеніка відлучили від церкви, після чого між ним і представниками єпархії Православної церкви України розпочався конфлікт, який 3 березня переріс у бійку.

За словами джерела, між представниками Одеської єпархії Православної церкви і колишнім священиком Сеніком є домовленість, що єпархія проводить служби в 8:30 і 16:00, а прихильники Сеника — в інший час.

"Коли ми прийшли на вечірню службу, приблизно в 16:00, то побачили, що Сенік, переодягнений в рясу, щось читає, — розповідає представник ПЦУ. — Йому зробили зауваження, зав'язалася словесна перепалка, яку знімала одна з парафіянок, що не сподобалося дружині Сеніка".

За словами прес-служби ПЦУ, дружина священика вдарила парафіянку, а та її відштовхнула. Після чого Сінник кинувся на цю жінку і повалив її на підлогу. За жінку, яка впала, заступився колишній староста храму, але Сенік почав бити його у відповідь по обличчю, після чого у бійку вплуталися інші парафіяни.

Як розповідають представники єпархії, на місце події викликали поліцію.

Відео бійки на своєму You-Tube опублікував користувач Руслан Кошурба. В описі до відео йдеться: "В Одесі священики влаштували бійку прямо в храмі ПЦУ. Причина банальна: не поділили владу. Колишній настоятель храму не погодився з рішенням нового правлячого архієрея від ПЦУ, який усунув його від керівництва храмом і приходом".

Як повідомляли Українські Новини, на харківську поліцію надійшла скарга від людини, яка стверджувала, що священик ударив її по голові кадилом.

У лютому в центрі Москви чоловік з ножем у неділю напав на парафіян храму Святителя Миколая, дві людини отримали поранення.

До цього в Тернополі місцеві жителі на чолі зі священиком проводили молебен і заявляли, що не хочуть, щоб до них привезли українців, евакуйованих з Китаю.

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