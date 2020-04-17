У Львівській області священик зібрав віруючих на хресний хід. Поліція відкрила кримінальну справу

В місті Самбір Львівської області священик знехтував вимогами дотримуватися карантин, і вивів вірян на хресний хід. Після цього поліція відкрила на учасників ходи кримінальне провадження.

Про це повідомляє прес-служба поліції Львівської області.

"Сьогодні, 17 квітня, під час патрулювання міста Самбір поліцейські виявили, що під час хресної ходи парафіяни однієї з церков порушували правила карантину, а саме - частина учасників ходи, яких було більше десяти осіб, були без засобів індивідуального захисту (масок) і не дотримувалися соціальну дистанцію", - йдеться в повідомленні.

Поліція склала протоколи про адміністративні порушення на чотирьох учасників ходи за ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Купап. Санкція статті передбачає покарання – штраф від 17 до 34 тисяч гривень і на посадових осіб – від 34 до 170 тисяч гривень. Також слідчі Самбірського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, поліція відкрила 56 кримінальних проваджень і склала 6 тис. адміністративних протоколів про порушення режиму карантину.

Зокрема, після Вербної неділі поліція оштрафувала трьох священиків за те, що вони порушували карантин.