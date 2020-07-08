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08 липня 2020, середа, 20:00 8
Судова влада 2020-07-08T21:45:02+03:00
Українські Новини
Порошенко заперечує незаконний перетин кордону при виїзді на відпочинок на Мальдіви

Порошенко заперечує незаконний перетин кордону при виїзді на відпочинок на Мальдіви

Надежда Комендантова
Петро Порошенко, відпочинок на Мальдівах, справа проти Порошенка, Експрезидент
Порошенко біля будівлі суду в Києві. Скриншот трансляції
Порошенко біля будівлі суду в Києві. Скриншот трансляції

Тоді як суд відмовився розглядати запобіжний захід колишньому президенту Петру Порошенку сам він заперечує незаконний перетин кордону при виїзді на відпочинок на Мальдіви в 2018 році.

Про це він сказав під час судового засідання, передають Українські Новини.

"Прикордонника цього намагаються взяти в заручники зараз. Я його ніколи в житті не бачив... Так само як перетинаю кордон виключно в пунктах пропуску", — сказав він.

Порошенко закликав Президента Володимира Зеленського не повторювати шлях екс-Президента Віктора Януковича.

Як повідомляли Українські Новини, ДБР повідомило про підозру колишньому прикордоннику, який дав наказ підлеглим пропустити Порошенко через кордон незаконним способом.

Тим часом суд продовжив розслідування справи проти Петра Порошенка до 10 жовтня.

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